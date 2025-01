Блокираха искането на Тръмп за спиране на държавната финансова помощ

Ф едерален съдия временно блокира искането на американския президент Доналд Тръмп за спиране на програмите за държавна финансова помощ, докато правителството му прави преглед, с който да се увери, че парите се отпускат в съответствие с приоритетите Белия дом, включително с указите за прекратяване на програмите за многообразие, равенство и приобщаване, предадоха Ройтерс и Асошиейтед прес.

