Свят

Тръмп замрази 26 милиарда долара за щатите на Демократическата партия

Това е 15-ото спиране на дейността на правителството на САЩ от 1981 г. насам

2 октомври 2025, 18:03
Тръмп замрази 26 милиарда долара за щатите на Демократическата партия
Източник: iStock/Getty Images

П равителството на американския президент - републиканеца Доналд Тръмп, замрази 26 милиарда долара, предназначени за субсидиране на управляваните от Демократическата партия щати, предаде "Ройтерс".

Кризата в САЩ: Полети и паркове в хаос, без пари за храна

Действието се тълкува като отговор на фактическото прекратяване на работата на администрацията на Тръмп, която официално преустанови по-голямата част от дейностите си.

Това е 15-ото спиране на дейността на правителството на САЩ от 1981 г. насам.

"Републиканците трябва да използват открилата се възможност след принудителното затваряне на правителството, предизвикано от демократите, за да изчистят изгнилите дърва, отпадъците и измамите. Могат да бъдат спестени милиарди долари", написа Тръмп в своята социална мрежа Трут Сошъл.

Government shutdown: Правителството на САЩ спря работа

От замразените субсидии 18 милиарда бяха предвидени за пътни проекти в щата Ню Йорк, а 8 млрд. - за програми за зелена енергия в 16 щата с губернатори демократи, в това число Калифорния и Илинойс.

Източник: БТА, Иво Тасев    
САЩ Тръмп
