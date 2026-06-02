България

Млад шофьор заби колата си в тухлена стена край Дупница, трима са в болница

Резултатът от направените проби за алкохол и наркотици е отрицателен

2 юни 2026, 10:47
Т рима души пострадаха при катастрофа в землището на с. Самораново, община Дупница, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Противопожарен екип от Дупница е оказал техническа помощ при обслужването на произшествието.

Инцидентът е станал малко след 23:30 ч. в понеделник, когато на ул. „Саморанска“ – в землището на с. Самораново автомобил, управляван от 20-годишен дупничанин, при движение с висока скорост първоначално се е ударил в бордюр, а след това в тухлена стена на имот.

При инцидента са пострадали шофьорът и двама от спътниците му, които са на възраст 17 г. и 18 г. В автомобила е имало още един пътник, който не е ранен.

Шофьорът е настанен в столична болница със счупена подбедрица на десния крак, а двамата пътници в отделението по реанимация на дупнишка болница за лечение. Те са с черепно-мозъчни травми.

Резултатът от направените проби за алкохол и наркотици е отрицателен. Дежурна полицейска група е извършила оглед. По случаят е образувано досъдебно производство в РУ Дупница и е уведомен дежурен прокурор.

Източник: Кореспондент на БТА в Кюстендил Ярослав Ставрев    
