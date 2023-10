„Списък с жертви“: Тийнейджър, обвинен в убийството на брат си, искал да избие семейството си

14-годишен младеж от Алабама, който е обвинен, че е убил брат си тийнейджър, е имал "списък с жертви" на други членове на семейството, които е искал да убие, и е отправял заплахи за стрелба в училище, съобщиха властите в сряда.

Тийнейджърът, който не е идентифициран от органите на реда, е убил 17-годишния си брат, който е в неизвестност от понеделник, в дома им в Монтичело, се казва в изявление на шерифската служба на окръг Пайк от сряда.

Момчето е признало за убийството на брат си по време на разпит във вторник пред шериф Ръсел Томас.

В изявлението на шерифството не се казва директно дали 14-годишното момче е арестувано или обвинено, но в изявление на училищния окръг на Пайк Каунти се казва, че ученик е бил арестуван във връзка със смъртта на член на семейството.

Разследването на смъртта на тийнейджъра започнало във вторник, след като заподозреният се обадил на баща си да го вземе от училище, като казал, че е "разстроен", че по-големият му брат е изчезнал, според шерифа.

Бащата намерил сина си мъртъв в задната част на имота им и се обадил на органите на реда. Той казал на следователите, че по-голямото му дете е изчезнало от понеделник, но че не е съобщил за това.

По време на разследването службата на шерифа научила, че заподозреният е казал на свой приятел какво е направил.

"След това той помолил приятеля си да му помогне да убие останалите членове на семейството си и да му помогне да погребе телата им", се казва в изявлението. "Приятелят също така заяви, че 14-годишният е имал в чантата си списък с членове на семейството, които е искал да убие, и е направил изявления, че иска да стреля в училището. След като претърсили чантата с книги в жилището, заместниците открили списъка с набелязани членове на семейството, за който било съобщено".

Администрацията на гимназията в Пайк Каунти е била уведомена за "обезпокоителни и заплашителни показания, направени от съученика", съобщиха от района.

Ученикът е бил незабавно отстранен от училището, се казва в изявлението на окръга.

От офиса на шерифа заявиха, че общността има късмет, че не се е стигнало до повече кръвопролития, свързани със заподозрения тийнейджър.

"Имаме голям късмет и сме благословени, че нямаме повече жертви в резултат на това, че 14-годишно момче има достъп до оръжие".