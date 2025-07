Спящият принц на Саудитска Арабия почина след 20 години в кома

С пящият принц на Саудитска Арабия беше само на 15 години, когато животът му пое по необратим път след ужасяваща автомобилна катастрофа в Лондон през 2005 г., пише английското издание „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

В продължение на 20 години принц Ал-Уалид бин Халид Ал-Сауд беше поддържан жив на болничен вентилатор – но неговият любящ баща отказваше да се откаже от надеждата, че един ден синът му може да се събуди, преди трагичната смърт на младия мъж в събота следобед.

Този ден изглеждаше сякаш най-накрая може да дойде, когато принцът помръдна ръката си преди пет години в отговор на някой, който му говореше

до леглото му. Това беше първият път, когато такъв обнадеждаващ сигнал беше даден от 2015 г. насам.

إنا لله وإنا إليه راجعون After 20 years spent in a coma, His Royal Highness Prince Al-Waleed bin Khalid bin Talal Al Saud has passed Away. He was known as "The Sleeping Prince". 💔 pic.twitter.com/wANFctJOEo

Но трагично, бащата на принца – брат на милиардера саудитски бизнес магнат принц Ал-Уалид бин Талал Ал Сауд – беше принуден най-накрая да се откаже от надеждата си в събота, обявявайки смъртта на сина си на 36-годишна възраст.

Принц Халед бин Талал Ал Сауд каза в социалната мрежа X: „О, успокоена душа, върни се при твоя Господ, доволен и угоден на Него, и влез сред Моите праведни слуги, и влез в Моя Рай. Със сърца, вярващи във волята и повелята на Аллах, и с дълбока скръб и тъга, ние скърбим за нашия любим син: принц Ал-Уалид бин Халед бин Талал бин Абдулазиз Ал Сауд, нека Аллах се смили над него, който почина днес“.

В неделя в Саудитска Арабия се проведоха погребални молитви, за да се отбележ

краят на 20-годишната битка, която започна, когато принц Ал-Уалид се записа като студент във военен колеж в Лондон.

Роден на 18 април 1990 г., принц Ал-Уалид е най-големият син на виден член на саудитското кралско семейство и племенник на милиардера принц Ал-Уалид бин Талал и правнук на крал Абдулазиз – основателят на съвременна Саудитска Арабия. Натоварен с привилегиите и отговорностите на кралското семейство, принцът е бил зает с подготовка за бъдеще във военната служба.

The prince Waleed bin Khalid bin Talal Al Saud’s death also marks the heartbreaking end of a father’s long and hopeful 20year wait filled with prayers and efforts to see his son return to life. May Prince Waleed’s soul rest in peace, and may peace and comfort be upon his family… pic.twitter.com/If0RyOCYUm