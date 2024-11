Безпрецедентно: Сняг покри дюните в пустинята на Саудитска Арабия (СНИМКИ/ВИДЕО)

Р еволюционно метеорологично събитие се случи в региона Ал-Джауф в Саудитска Арабия, където регистрираха първия си снеговалеж, превръщайки сухия пустинен пейзаж в спираща дъха зимна картина.

Snow in Saudi Arabia pic.twitter.com/ZLWHayKztT — Yisrael official 🇮🇱 🎗 (@YisraelOfficial) November 5, 2024

Това безпрецедентно явление следва интензивен дъжд и бури с градушка, които връхлетяха Кралството.

Според Khaleej Times проливни дъждове и значителни градушки са обхванали части от региона, проправяйки пътя за хладен период от снеговалеж, който покри планинските райони.

Capturing the blend of sand and hail, these photos from the Ha'il-Rafha road, taken on Saturday afternoon in 2024.



📸Hamad Al-Saloom. pic.twitter.com/UaGwKmKVQ3 — Najdean Memoirs (@NajdiMemoirs) November 3, 2024

Снеговалежът превзе социалните медии като буря, като потребителите споделиха спиращи дъха снимки и видеоклипове на покрития със сняг пустинен пейзаж.

🏝❄️ Saudi Arabian desert covered in snow



This is the first time in history that the desert has been covered in snow, as temperatures there rarely drop to such levels.



A severe hail storm also raged there recently. pic.twitter.com/4wjSaaRMfo — Nurlan Mededov (@mededov_nurlan) November 3, 2024

Националният център по метеорология на ОАЕ приписва последните градушки в региона на система с ниско налягане, произхождаща от Арабско море и простираща се до Оман. Този метеорологичен модел е довел наситен с влага въздух в типично сухия район, което води до значителна промяна в метеорологичните условия. Вследствие на това гръмотевични бури, градушки и валежи обхванаха Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, противопоставяйки се на характерната сухота за региона и причинявайки безпрецедентни метеорологични явления.

In a remarkable turn of events, Saudi Arabia witnessed spells of heavy rain and snowfall for the first time in history. If reports are to go by, the Al-Jawf region experienced heavy snowfall recently, creating a winter wonderland in a country typically known for its arid climate. pic.twitter.com/k0XoUtVJua — Koushik Rudra (@koushikrudra279) November 5, 2024

Метеорологичният отдел на Саудитска Арабия издаде предупреждения за лошо време за следващите дни, като предупреди жителите да се подготвят за продължителни неблагоприятни условия. Прогнозата предвижда гръмотевични бури с обилни валежи, градушки и силен вятър. Тези условия могат да намалят видимостта, да попречат на пътуването и да повлияят на ежедневието. Властите призоваха жителите да бъдат внимателни и да вземат необходимите предпазни мерки поради необичайното време.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase