Спешни мерки: Белгия инвестира 50 млн. евро в средства за противодействие на дронове

Според министъра на отбраната тези дронове са управлявани от професионални пилоти в интерес на чужда държава

3 ноември 2025, 12:10
Спешни мерки: Белгия инвестира 50 млн. евро в средства за противодействие на дронове
Източник: AP/БТА

В ластите в Белгия спешно ще осигурят 50 милиона евро за средства за противдействие на дронове, съобщиха местни медии. В последните дни бяха наблюдавани няколко случая на навлизане на дронове над военни обекти и летища в страната.

За втори път: Дронове над база на НАТО в Белгия

Според министъра на отбраната Тео Франкен тези дронове са управлявани от професионални пилоти в интерес на чужда държава "като Русия". Той уточни, че не разполага с преки доказателства в тази посока, но според него всичко сочи натам.

"Става дума за шпионаж", обобщи Франкен.

Франкен: Дронове са забелязани над военна база в Белгия

Медиите цитират оценката на журналиста Гаетан Поуис, специалист в областта на отбраната, според когото зоната, в която най-често тези дни се забелязват дронове, е ключова за НАТО. Той пояснява, че там се съхранява атомно оръжие на САЩ, с което в случай на необходимост може да бъдат въоръжени белгийските изтребители.

Десетки дронове са засечени над военна база в Белгия

Белгийският експерт по отбраната Роже Хузен пояснява, че за засичането и противодействието на дронове е необходимо допълнително оборудване, което едва сега започва да се осигурява за големите летища и някои военни бази.

По неговите думи безопасното сваляне на дронове, особено над гъсто населена държава като Белгия, е почти невъзможно.

Хузен изразява очакване скоро в Европа да бъдат изпратени дронове камикадзе за удари по възлова инфраструктура, като по негово мнение най-застрашени в това отношение са балтийските и скандинавските държави.

Източник: Кореспондент на БТА Николай Желязков    
