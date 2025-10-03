Десетки дронове са засечени над военна база в Белгия

Д есетина дрона са били забелязани през изминалата нощ над военна база в Белгия, съобщиха местни медии.

Базата се намира на източната граница с Германия и там се извършват учебни стрелби.

🚨 BREAKING: Reports claim that over a dozen drones were spotted flying over Elsenborn military area in 🇧🇪 Belgium near the German border last night. This is the first such sighting in Belgium since the start of this wave of sightings across Europe, and is very alarming. pic.twitter.com/Kjq7uQa7Tv — OSINTGlobal (@KJ_X23) October 3, 2025

Министерството на отбраната на Белгия е уточнило, че е предприело проверка. Допълва се, че дроновете са били забелязани от местните власти и от германската полиция. Базата е с обща площ от 20 квадратни километра.

В някои от медийните информации се посочва, че дроновете са били засечени по случайност, докато в базата изпробват средства за откриване на летящи обекти. Твърди се, че посоката на движение на дроновете е била от Белгия към Германия.

Навлизането на безпилотни летателни апарати, известни като дронове, в гражданското и военното пространство представлява едно от съвременните предизвикателства пред националната сигурност и суверенитета на държавите.

През последните години технологиите за производство на дронове станаха все по-достъпни, което доведе до тяхното широко разпространение. Въпреки многобройните им полезни приложения, дроновете повдигат сериозни въпроси, когато става дума за:

наблюдение, шпионаж или потенциално нарушаване на сигурността на стратегически обекти.

Контролът върху въздушното пространство е фундаментален елемент от държавния суверенитет. Нарушаването на това пространство, особено над чувствителни зони като военни бази, се третира като сериозен инцидент, изискващ незабавна реакция и щателно разследване. Защитата на тези обекти от нерегламентиран достъп, включително по въздух, е от критично значение за поддържане на отбранителната способност и националната безопасност.

Военните инсталации често са оборудвани със специализирани системи за наблюдение и откриване на летящи обекти, като тяхното непрекъснато усъвършенстване е пряк отговор на развиващите се заплахи.