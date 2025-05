Сивар умира от глад: 6-месечното бебе, което никога не е живяло в мир

С ивар Ашур е родена сред война и глад — и не е познавала нищо друго. Сега тя е в реална опасност да умре, без никога да е преживяла момент на мир или удовлетворение, пише The Guardian .

Шестмесечното палестинско момиченце, чието болезнено измършавяло тяло се превърна в символ на умишленото гладуване в Газа, след като се появи по Би Би Си тази седмица, е тежало едва 2,5 кг при раждането си на 20 ноември миналата година.

От раждането си Сивар има проблем с хранопровода, койтозатруднява приема на кърма и я прави зависима от специализирана адаптирана млечна формула, която е в критичен недостиг.

Домът на родителите ѝ в Ал-Нусейрат, в централната част на Ивицата Газа, е бил бомбардиран в началото на войната, която избухна през октомври 2023 г., когато „Хамас“ уби 1200 души в Израел. Това доведе до мащабно израелско нападение, което досега е отнело живота на над 52 000 души в Газа.

Семейството е живяло в палатки известно време, но намирането на храна и вода в лагера е било почти невъзможно, а и той е бил подложен на израелски обстрел.

Те се опитали да се върнат в Ал-Нусейрат, за да отседнат в дома на бабата и дядото на Сивар, но и той бил бомбардиран. От сградата е останала само една стая, която споделят с още 11 души. Там се ражда Сивар.

„Бях изтощена през цялото време. Нямаше уединение и не можех да си почина“, разказва Наджва Арам, 23-годишната майка на Сивар.

„Нямаше нормална храна, и когато я родих, тя не беше като другите бебета“, казва още тя.

„Въпреки слабостта ѝ, когато се роди, беше красива — това личеше по чертите ѝ. Но сега е неестествено слаба. Бебета на нейната възраст трябва да тежат поне шест килограма — а тя е между 2 и 4“, добавя майката.

Наджва разбира миналия месец, че е бременна с второ дете, но живее в постоянен страх да не загуби Сивар, преди да се роди нейният брат или сестра. Преместила се е в Хан Юнис при майка си, но прекарва по-голямата част от последните месеци в болница с крехката си дъщеря.

