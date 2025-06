Снайперист устрои засада на пожарникари, има загинали

Н ай-малко двама пожарникари бяха убити вчера от снайперист в американския щат Айдахо по време на гасене на горски пожар, съобщи местният шериф, цитиран от АП.

„Вече имаме двама загинали. Има и неизвестен брой пострадали... В момента сме под снайперистки обстрел,“ заяви шерифът на окръг Кутъни, Робърт Норис, пред журналисти.

🚨 Deadly Ambush on Firefighters in Idaho



Two firefighters killed, others injured in a sniper ambush near Coeur d'Alene, Idaho, while responding to a brush fire, with police still facing gunfire, per Sheriff Bob Norris. pic.twitter.com/vKkBfJHmUL