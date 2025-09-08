Свят

Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби

Тя беше призната за виновна по три обвинения

8 септември 2025, 07:55
Доживотен затвор за жената, убила роднини с гъби
Източник: iStock

А встралийка беше осъдена на доживотен затвор по три обвинения в убийства, извършени с помощта на обяд, подправен с отровни гъби, съобщи ДПА.

Осъдената Ерин Патърсън ще трябва да излежи най-малко 33 години от доживотната си присъда, след което ще има право на изслушване за условно освобождаване.

В мотивите си съдията Кристофър Бийл от Върховният съд на провинция Виктория се позова на „утежняващи вината обстоятелства“, включително „съществен умисъл“ в отровителството и „огромна злоупотреба с доверие“.

През юли тази година Патърсън беше призната за виновна по три обвинения в убийство и едно в опит за убийство.

Престъплението е било извършено през юли 2023 г., когато осъдената е поднесла телешко „Уелингтън“ на бившите си свекър и свекърва Дон и Гейл Патърсън, на сестрата на Гейл Хедър Уилкинсън и на съпруга на последната Йън. Първите трима починали в болница няколко дни по-късно, а четвъртият е бил приет в критично състояние, но оцелял.

Както съобщиха световните агенции по време на процеса, отравянето е било извършено със зелени мухоморки.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Източник: БТА, Петър Къдрев
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 13 часа
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 10 часа
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 9 часа
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 12 часа

