Регистрираха най-горещото лято на най-горещото място на Земята

Н яма съмнение, че последните няколко месеца в Националния парк „Долината на смъртта“ са били особено горещи, но служители вече потвърдиха, че най-горещото място на Земята е преживяло най-топлото си лято в историята.

„Националният парк „Долината на смъртта“ преживя най-горещото метеорологично лято (юни-август) в историята, със средна 24-часова температура от 40,3°C “, съобщи в изявление Службата на националните паркове (NPS).

Това надминава предишния рекорд от 40,1°C, поставен през 2021 г. и 2018 г.

Най-важният фактор на това знойно лято без съмнение бе юли, през който беше отчетена най-високата температура за лятото - 54°C. Тя е отчетена в метеорологичната станция във Фърнайс Крийк, където през 1913 г. е регистрирана най-високата температура в света от 56,7°C.

Макар че юли 2024 г. може и да не е достигнал тези висоти, той се е превърнал в най-горещия месец в историята на парка.

