Смъртоносен пожар в магазин в Мексико отне живота на десетки хора

Сред загиналите има и деца

2 ноември 2025, 08:39
Смъртоносен пожар в магазин в Мексико отне живота на десетки хора
Източник: БТА

Д вайсет и трима души загинаха в пожар в Северозападно Мексико, предаде ДПА, позовавайки се на губернатора на щата Сонора - Алфонсо Дурасо.

Сред загиналите има и деца, допълни Ройтерс.

Огнената стихия се е разразила в магазин "за един долар" от веригата "Валдо" в град Ермосильо, в щата Сонора, уточняват световните агенции

Единайсет души са приети в болница с изгаряния.

Във видеообръщение Дурасо обяви, че е издал заповед за "щателно" разследване, за да се изясни причината за пожара и кой е отговорен за него.

Източник: БТА, Иво Тасев    
