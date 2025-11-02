Смъртоносен пожар в магазин в Мексико отне живота на десетки хора

Д вайсет и трима души загинаха в пожар в Северозападно Мексико, предаде ДПА, позовавайки се на губернатора на щата Сонора - Алфонсо Дурасо.
Enluta a México explosión e incendio en tienda Waldo's de Hermosillo, con al menos 23 muertos -hombres, mujeres, menores- y 12 heridos por presunto estallido en transformador CFE.— Jesús Rubén Peña (@revistacodigo21) November 2, 2025
Autoridades niegan atentado.
Otra vez un siniestro en Sonora que recordó tragedia en Guardería ABC. pic.twitter.com/T1LbuboogG
Сред загиналите има и деца, допълни Ройтерс.
🚨⚡️An explosion at a store in Mexico kills 22 people, including 4 children, and injures 12 others after a fire broke out at a “Waldo’s” branch in Hermosillo, Sonora. pic.twitter.com/Wexhe0R5yf— RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) November 2, 2025
Огнената стихия се е разразила в магазин "за един долар" от веригата "Валдо" в град Ермосильо, в щата Сонора, уточняват световните агенции
⭕️ DEVELOPING: Hermosillo, Mexico Explosion— ZIONS OF ISRAEL (@Israeli_Sniper) November 2, 2025
25 people killed in an explosion at a store in the city of Hermosillo. Emergency responders on the scene. Cause unknown at this time—local media reports. pic.twitter.com/7194uetuso
Единайсет души са приети в болница с изгаряния.
23 Killed in Store Fire in Northwest #Mexico#QNAhttps://t.co/bNlicFNZCh pic.twitter.com/mHc1BEKHmd— Qatar News Agency (@QNAEnglish) November 2, 2025
Във видеообръщение Дурасо обяви, че е издал заповед за "щателно" разследване, за да се изясни причината за пожара и кой е отговорен за него.