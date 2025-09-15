Камион пропадна в голяма дупка в Мексико Сити (ВИДЕО)

В събота, 13 септември, камион за доставка на газирани напитки пропадна във внезапно отворила се голяма дупка в Мексико Сити, като няма съобщения за пострадали, според местните медии. Инцидентът се случи в Ицтапалапа, най-населения район на града, предаде Reuters.
Товарният камион с марката Jarritos потъна с задната си част в дупката, докато жителите наблюдаваха, а тежестта му го накара да пропадне още по-дълбоко. Видеоклипове, заснети от свидетели, бързо станаха сензационни в социалните мрежи.
Reuters потвърди местоположението чрез сателитни изображения на улицата и потвърди датата чрез съобщения в социалните мрежи за инцидента. Кметът на Ицтапалапа Алейда Алавес посети ограденото място, за да наблюдава усилията за изваждане на камиона.
„Първоначалните доклади предполагат, че канализационната система, която, имайте предвид, е много стара, се е срутила“, написа тя в социалната мрежа X.