Свят

Камион пропадна в голяма дупка в Мексико Сити (ВИДЕО)

Тежестта на превозното средство е довела до пропадането му на по-голяма дълбочина в дупката

15 септември 2025, 09:36
Камион пропадна в голяма дупка в Мексико Сити (ВИДЕО)
Източник: iStock photos/Getty images

В събота, 13 септември, камион за доставка на газирани напитки пропадна във внезапно отворила се голяма дупка в Мексико Сити, като няма съобщения за пострадали, според местните медии. Инцидентът се случи в Ицтапалапа, най-населения район на града, предаде Reuters

Товарният камион с марката Jarritos потъна с задната си част в дупката, докато жителите наблюдаваха, а тежестта му го накара да пропадне още по-дълбоко. Видеоклипове, заснети от свидетели, бързо станаха сензационни в социалните мрежи.

Reuters потвърди местоположението чрез сателитни изображения на улицата и потвърди датата чрез съобщения в социалните мрежи за инцидента. Кметът на Ицтапалапа Алейда Алавес посети ограденото място, за да наблюдава усилията за изваждане на камиона.

„Първоначалните доклади предполагат, че канализационната система, която, имайте предвид, е много стара, се е срутила“, написа тя в социалната мрежа X.

Източник: Reuters    
Мексико Сити Ицтапалапа дупка пропадане канализация инцидент социални мрежи без пострадали камион
Последвайте ни

По темата

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал

Зверска катастрофа на бул. „Ботевградско шосе“ в София, кола е разполовена, има загинал

Пиян мъж е арестуван за шофиране на детски джип Barbie в Канада

Пиян мъж е арестуван за шофиране на детски джип Barbie в Канада

От 800 000 до 1077 лв. - огромна разлика в заплатите на българите

От 800 000 до 1077 лв. - огромна разлика в заплатите на българите

Жена нападна спящия си приятел с брадва

Жена нападна спящия си приятел с брадва

Колко е средната вдовишка добавка

Колко е средната вдовишка добавка

pariteni.bg
AMG C63 се отказва от 4-цилиндровия двигател, най-после

AMG C63 се отказва от 4-цилиндровия двигател, най-после

carmarket.bg
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 3 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 2 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 2 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 2 дни

Виц на деня

Младоженец към жена си: – Мамо… извинявай, скъпа!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Крайнодесните в Европа започват съдебна битка срещу ЕС</p>

Крайнодесните започнаха съдебна битка срещу ЕС, спечелиха първа победа

Свят Преди 13 минути

Патриотите обвиняват ЕС в саботаж на достъпа им до публични средства

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", работник е пострадал

Инцидент в ТЕЦ "Бобов дол", работник е пострадал

България Преди 15 минути

Той е настанен в столична болница с изгаряния на левия крак, втора степен

Конър Макгрегър се оттегля от президентската надпревара на Ирландия

Конър Макгрегър се оттегля от президентската надпревара на Ирландия

Свят Преди 49 минути

Макгрегър заяви, че е бил „искрен и сериозен“ в намеренията си да участва в изборите и е бил „истински трогнат“ от „подкрепата и насърчението“

Румънски граждани са загиналите при тежката катастрофа в Прохода на Републиката

Румънски граждани са загиналите при тежката катастрофа в Прохода на Републиката

България Преди 58 минути

Произшествието е станало в участъка между селата Въглевци и Вонеща вода

<p>&quot;Човекът, с когото Макрон пие уиски в 3 часа сутринта&quot;:&nbsp;Лекорню може да спаси Франция от пропастта</p>

Защо Макрон смята, че Лекорню може да спаси Франция от пропастта

Свят Преди 1 час

Лекорню вече е доказал уменията си в разрешаването на политически главоболия, но ще позволи ли Макрон да направи големите отстъпки, нужни за бюджетна сделка?

Земетресение край Сливен

Земетресение край Сливен

България Преди 1 час

Епицентърът на труса е бил на 7.9 километра източно от Сунгурларе

<p>&bdquo;Еми&ldquo; 2025: Червен килим и зелена светлина за модни катастрофи</p>

„Еми“ 2025: Червен килим и зелена светлина за модни катастрофи

Любопитно Преди 1 час

Понякога в стремежа си да бъдат оригинални и впечатляващи дори известните личности прекрачват онази невидима граница, която вместо бляскаво ги кара да изглеждат комично

Желязков: В последните 10 години се направи много за учителите

Желязков: В последните 10 години се направи много за учителите

България Преди 1 час

Те са най-уважаваните хора в нашето общество, отбеляза премиерът

<p>Северна Корея: Ядрените оръжия са&nbsp;&bdquo;неизбежен вариант&ldquo;</p>

Северна Корея: Статутът ни на ядрена държава е необратим

Свят Преди 1 час

Страната осъди „анахроничните“ искания на САЩ за денуклеаризация

<p>15-годишният Оуен Купър е най-младият носител на награда &bdquo;Еми&ldquo; в историята</p>

15- годишният Оуен Купър влезе в историята с награда „Еми“

Любопитно Преди 1 час

„Бях никой преди около три години"

<p>Свети Никита Готски &ndash; мъченикът, когото изгориха на клада, но не победиха</p>

Почитаме паметта на свети великомъченик Никита Готски

Любопитно Преди 2 часа

Той бил от народа на готите, които през трети век се заселили от двете страни на река Истър (Дунав)

Вълчев: Първият учебен ден е един от най-светлите ни празници

Вълчев: Първият учебен ден е един от най-светлите ни празници

България Преди 2 часа

Просветният министър отправи приветствие към ученици, учители и родители

<p>Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало</p>

Делян Пеевски: Първият учебен ден е най-вълнуващият символ за ново начало

България Преди 2 часа

"Нека новата учебна година бъде спорна и успешна за всички деца - от най-малките до най-големите!", пожела лидерът на "ДПС - Ново начало"

Пророчества, дяволски изкушения и скрити значения: Произход на тълкуването на сънищата

Пророчества, дяволски изкушения и скрити значения: Произход на тълкуването на сънищата

Любопитно Преди 2 часа

Сънищата винаги са носили атмосфера на мистерия

<p><strong><span style="color:#ff0000;">Убийството на Чарли Кърк:</span></strong> Заподозреният не признава вината си</p>

Убийството на Чарли Кърк: Заподозреният не признава вината си

Свят Преди 3 часа

Губернаторът на Юта заяви, че мотивът за стрелбата все още не е ясен, но Тайлър Робинсън е имал леви възгледи

Тръмп е готов да наложи санкции срещу Русия

Тръмп е готов да наложи санкции срещу Русия

Свят Преди 3 часа

Европа обаче трябва да действа по начин, който е съизмерим с този на САЩ, заяви американският държавен глава

Всичко от днес

От мрежата

Опасности от намален апетит при котки

dogsandcats.bg

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
1

Усещане за късно лято до края на септември

sinoptik.bg
1

Как да облечем учениците на 15 септември

sinoptik.bg

Избери таро карта на седмицата и провери енергията си! (ВИДЕО)

Edna.bg

Тайната, която не знаем за Ейми Уайнхаус

Edna.bg

Изпълнителният директор на Байер Леверкузен: Назначението на Тен Хаг беше грешка

Gong.bg

БФС отхвърли искането на Левски за чужди съдии за дербито с Лудогорец

Gong.bg

С багери вместо балони: Как посрещат 15 септември в училищата, които все още се ремонтират

Nova.bg

Честит първи учебен ден! Над 716 000 ученици влизат в класните стаи

Nova.bg