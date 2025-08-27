Свят

Най-малко 30 загинали след причинено от проливни дъждове свлачище в Индия

Операциите по издирване и спасяване на оцелели продължават

27 август 2025, 14:28
Най-малко 30 загинали след причинено от проливни дъждове свлачище в Индия
Източник: AP/БТА

Н ай-малко 30 души загинаха и няколко бяха ранени, след като проливни валежи предизвикаха свлачище в северния индийски щат Джаму и Кашмир, предаде ДПА, като се позова на местни медии.

Няколко тела са били открити снощи след свличане на земни маси в близост до популярния хиндуистки храм Вайшно Деви, каза високопоставен служител на местната полиция.

Операциите по издирване и спасяване на оцелели продължават.

Най-малко 30 загинали в Индия след причинено от проливни дъждове свлачище
9 снимки
индия
индия
индия
индия

Железопътният и пътният транспорт в региона е нарушен в следствие на валежите. Ежегодното поклонение в храма Вайшно Деви е отменено.

Обилни валежи предизвикаха наводнения и свлачища в хълмистите северни щати на Индия и причиниха редица жертви и щети по инфраструктурата.

Сезонът на мусоните, който в Индия продължава от юни до септември, помага на земеделците като напоява реколтата им, но също така редовно оставя след себе си смърт и опустошения, отбелязва ДПА.

По официална информация повече от 1200 души са загинали в следствие на мусонните дъждове в Индия от 1 юни. Повечето от смъртните случаи са в щатите Джаму и Кашмир и Утаракханд.

Източник: Владимир Арангелов, БТА    
индия дъждове свлачище жертви
Последвайте ни

По темата

Никола Николов-Паскал е екстрадиран обратно в България (ВИДЕО)

Никола Николов-Паскал е екстрадиран обратно в България (ВИДЕО)

Мрачната история на бананите

Мрачната история на бананите

Влак излезе от релсите в София и блокира улица

Влак излезе от релсите в София и блокира улица

Пиян шофьор се заби с над 100 км/ч в блок в София

Пиян шофьор се заби с над 100 км/ч в блок в София

Минималното заплащане на час става 3,74 евро от догодина

Минималното заплащане на час става 3,74 евро от догодина

pariteni.bg
Новият T-Roc идва с дръзка визия и хибридно задвижване

Новият T-Roc идва с дръзка визия и хибридно задвижване

carmarket.bg
<p>Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР</p>
Ексклузивно

Ето кого ще предложи МС за главен секретар на МВР

Преди 1 ден
12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело
Ексклузивно

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

Преди 1 ден
Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция
Ексклузивно

Заради стачка: Масова отмяна на полети в Гърция

Преди 1 ден
Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември
Ексклузивно

Забраната за смарт устройства в клас влиза в сила през ноември

Преди 1 ден

Виц на деня

– Скъпа, какво има за ядене? – Нищо. – И вчера беше "нищо"... – Готвя поредица!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

МОН обяви кога ще са ученическите ваканции през новата година

МОН обяви кога ще са ученическите ваканции през новата година

България Преди 12 минути

Учениците ще имат есенна, коледна, междусрочна и пролетна ваканция

Снимката е илюстративна

Осиротяло мече, обгрижвано от хора, облечени като мечки

Любопитно Преди 13 минути

Целта е евентуално малкото да бъде пуснато обратно в дивата природа

Президентът Румен Радев пристигна на посещение в Германия

Президентът Румен Радев пристигна на посещение в Германия

Свят Преди 55 минути

Държавният глава ще участва в откриването на нов, високотехнологичен завод на германския концерн "Райнметал"

Инспектори от МААЕ се върнаха в Иран

Инспектори от МААЕ се върнаха в Иран

Свят Преди 1 час

Това е първият екип, който се връща там след прекратяването в началото на юли от Техеран на сътрудничеството с ООН

.

Най-великата шега, правена някога в Космоса

Любопитно Преди 1 час

Животът в Космоса никога не е скучен, но със сигурност може да бъде малко сериозен

Нетаняху призна геноцида над арменците в Османската империя

Нетаняху призна геноцида над арменците в Османската империя

Свят Преди 1 час

Той направи това в подкаста на журналиста Патрик Бет-Давид

Крис Дженър сподели за новия си фейслифт: "Може да бъде вдъхновяващо"

Крис Дженър сподели за новия си фейслифт: "Може да бъде вдъхновяващо"

Любопитно Преди 1 час

„Имах фейслифт преди около 15 години, така че беше време за поддръжка“

Увеличават бюджета на Министерството на енергетиката с 1,5 млрд. лева

Увеличават бюджета на Министерството на енергетиката с 1,5 млрд. лева

България Преди 1 час

Средства ще послужат за увеличение на капитала на Българския енергиен холдинг (БЕХ)

Край на статичния гейминг

Край на статичния гейминг

Технологии Преди 1 час

Rexona и П.Е.Ш.О. превъртат играта

<p>Заместник-кметът на Пловдив&nbsp;подаде оставка</p>

Заместник-кметът на Пловдив Владимир Темелков подаде оставка, но не беше приета

България Преди 1 час

В молбата му няма посочени мотиви

<p>Тръмп насочи военни кораби към Венецуела заради картел</p>

Тръмп погна Картела на слънцата - американски бойни кораби се насочват към Венецуела

Свят Преди 1 час

Венецуела изпраща войски към границата с Колумбия за борба с наркотрафика на фона на засилващия се натиск от САЩ

Водната криза в Плевен: Регионалният министър със спешни мерки

Водната криза в Плевен: Регионалният министър със спешни мерки

България Преди 1 час

Основният проблем за липсата на вода в Плевен е компрометираната водопреносна мрежа и кражби, заяви министър Иванов

Картина, открадната от нацисти преди 80 години, се появи в обява на къща за продан

Картина, открадната от нацисти преди 80 години, се появи в обява на къща за продан

Свят Преди 1 час

Обява на къщата на високопоставен нацистки служител показва Portrait of a Lady от Джузепе Гисланди, висяща над диван

МС увеличава капитала на ББР с 4 млрд. лева

МС увеличава капитала на ББР с 4 млрд. лева

България Преди 1 час

Това съобщи министърът на финансите Теменужка Петкова

<p>&quot;Зона на разрушения&quot;: Войната в Газа ще приключи до края на годината</p>

Уиткоф: Войната в Газа ще приключи до края на годината

Свят Преди 2 часа

Той добави, че в сряда Тръмп ще свика "голяма среща" в Белия дом, за да бъдат обсъдени подробностите около "цялостен план" за възстановяването на Газа

,

Всеки четвърти българин е над 65 години, показва нов доклад

България Преди 2 часа

Това сочат данните на Националната стратегия за активен живот на възрастните хора в България

Всичко от днес

От мрежата

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg

Какво да правя, ако котката ми избяга

dogsandcats.bg
1

Летни бури в последния ден на август

sinoptik.bg
1

Опасни морски обитатели затварят плажове по Средиземноморието

sinoptik.bg

Теди Кацарова празнува любовта и рождения си ден със секси блясък (СНИМКИ)

Edna.bg

Голям късмет и изобилие за ТЕЗИ 4 ЗОДИИ на 27 август 2025 г.

Edna.bg

Още една раздяла в ЦСКА

Gong.bg

Не пропускайте! 6 топ мача на живо с картина в Gong.bg

Gong.bg

Кога ще са ученическите ваканции през новата година

Nova.bg

Екстрадираха обратно у нас Никола Николов-Паскал (ВИДЕО)

Nova.bg