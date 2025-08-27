Най-малко 30 загинали след причинено от проливни дъждове свлачище в Индия

Н ай-малко 30 души загинаха и няколко бяха ранени, след като проливни валежи предизвикаха свлачище в северния индийски щат Джаму и Кашмир, предаде ДПА, като се позова на местни медии.

Няколко тела са били открити снощи след свличане на земни маси в близост до популярния хиндуистки храм Вайшно Деви, каза високопоставен служител на местната полиция.

Операциите по издирване и спасяване на оцелели продължават.

Железопътният и пътният транспорт в региона е нарушен в следствие на валежите. Ежегодното поклонение в храма Вайшно Деви е отменено.

Обилни валежи предизвикаха наводнения и свлачища в хълмистите северни щати на Индия и причиниха редица жертви и щети по инфраструктурата.

Сезонът на мусоните, който в Индия продължава от юни до септември, помага на земеделците като напоява реколтата им, но също така редовно оставя след себе си смърт и опустошения, отбелязва ДПА.

По официална информация повече от 1200 души са загинали в следствие на мусонните дъждове в Индия от 1 юни. Повечето от смъртните случаи са в щатите Джаму и Кашмир и Утаракханд.