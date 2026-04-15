Великобритания въвежда стимули за използване на електроенергия при излишък от възобновяеми източници

Новата схема стимулира домакинствата да използват електроуреди в периоди на високо производство от възобновяеми източници

15 април 2026, 10:05
Д омакинствата и бизнесът могат да се възползват от безплатна или по-евтина електроенергия, ако използват уреди в периоди на излишък на електричество, например през слънчевите уикенди, когато производството от възобновяеми източници е високо, пише BBC.

Енергийните доставчици във Великобритания вече предлагат стимули, като по-ниски тарифи, за да насърчат клиентите да преместват потреблението си извън пиковите часове чрез схема на Националния оператор на енергийната система (NESO).

От тази седмица обаче Схемата за гъвкавост на търсенето (Demand Flexibility Scheme) ще позволи на компаниите да насърчават и увеличаване на потреблението в моменти, когато "метеорологичните условия водят до излишък на електроенергия".

Промяната беше одобрена миналия месец от енергийния регулатор Ofgem, а от NESO заявиха, че тя ще помогне за устойчивостта на системата през летните месеци и ще предотврати разхищението на излишна енергия.

През лятото търсенето на електроенергия обикновено е по-ниско заради по-топлото време и по-дългите дни, докато производството от слънчеви панели е по-високо.

Според NESO техните анализи показват, че ниското търсене все по-често се определя от климатичните условия, а разрастването на "малките, локални производители на електроенергия" допълнително намалява зависимостта от големите електроцентрали.

Периодите на излишък на електроенергия стават все по-чести, посочват от организацията.

Възобновяемите енергийни източници са произвели рекордно количество електроенергия във Великобритания през миналата година, като вятърната енергия е била най-големият отделен източник. Производството на слънчева енергия е нараснало с почти една трета спрямо нивата през 2024 година.

2025 година е била най-слънчевата в историята на Обединеното кралство, както и рекордна по отношение на инсталираните покривни соларни панели, около 250 000 нови малки инсталации са регистрирани по Схемата за сертифициране на микрогенерация.

Актуализираната схема ще позволи на клиентите да получават възнаграждения, ако използват уреди като перални машини, съдомиялни или зареждат електромобили в периоди с високо производство на зелена енергия и ниско търсене, например през уикендите или официални празници.

Схемата е достъпна за домакинства със "смарт" електромери, чиито доставчици участват в нея.

NESO ще определя часовете, в които схемата да се прилага, като уведомява енергийните компании.

След това операторът ще изплаща средства на доставчиците, ако те успеят да увеличат или намалят потреблението в съответния период, а самите компании ще решават как да прехвърлят тези средства към клиентите.

Наградите ще варират и могат да включват безплатна или по-евтина електроенергия в определени часове, както и точки, които да се обменят за ваучери.

Стимулите могат да се различават и по региони, в една част на страната клиентите може да бъдат насърчавани да увеличат потреблението, докато в друга да го намалят.

Сред компаниите, които вече участват в схемата, са British Gas, Equiwatt и Octopus Energy, съобщиха от NESO.

От British Gas заявиха, че вече предлагат отделна програма - PeakSave, която осигурява електроенергия на половин цена в неделя следобед, когато потреблението е по-ниско и има излишък от възобновяема енергия.

Компанията уточни, че проучва съвместно с NESO как новата схема ще функционира на практика.

От Octopus Energy посочиха, че отдавна предоставят отстъпки на клиентите в периоди с високо производство на зелена енергия, като според тях това е спестило милиони на потребителите.

"Промените в схемата означават, че клиентите могат да се възползват от увеличено потребление, когато делът на възобновяемите източници е висок, което намалява необходимостта от изключване на вятърни и слънчеви мощности", допълват от компанията.

От NESO предупредиха, че управлението на системата при ниско търсене става все по-сложно и може да се наложи да използват повече инструменти и по-често, отколкото през предходни лета.

Това може да включва и редки указания към електроцентралите да намалят производството си, за да се гарантира безопасността на системата в периоди на ниско търсене.

Според анализ на BBC на данни от NESO, в около една трета от дните през 2025 година поне половината от електроенергията във Великобритания е била произведена от възобновяеми източници.

Въпреки това британската електроенергийна система все още разчита в значителна степен на газ от изкопаеми горива.

Газовите електроцентрали играят ключова роля за балансиране на системата, като могат бързо да увеличават производството при колебания в генерирането от възобновяеми източници.

От National Gas заявиха, че очакват Великобритания да разполага с достатъчни количества природен газ за летния сезон, основно от континенталния шелф на страната и от Норвегия.

Директорът по енергийните системи и устойчивостта на компанията, Глен Брин-Якобсен, коментира:

"Макар ситуацията в Близкия изток да породи въпроси относно доставките на газ за Великобритания, нашите прогнози показват, че пазарът разполага с капацитет да осигури достатъчни количества, за да отговори на търсенето това лято."

Източник: BBC     
