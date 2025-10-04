След заплахата от дронове: Летището в Мюнхен възобнови работа

Л етището в Мюнхен възобнови работата си тази сутрин, след като засичането на дронове доведе до спиране на всички полети през нощта. Въпреки това пътниците бяха предупредени да очакват закъснения през целия ден, предаде ДПА.

„Капацитетът сега постепенно се увеличава отново“, заяви говорител на летището.

Заради заплаха от дронове: Летището в Мюнхен бе затворено за втора поредна вечер

Той посъветва пътниците да проверяват статуса на полетите си при съответните авиокомпании, преди да тръгнат към летището.

В петък вечер въздушният трафик на второто по големина летище в Германия беше преустановен за втора поредна нощ като предпазна мярка, след като бяха засечени два дрона.

Хаос в Мюнхен - дронове затвориха летището

По данни на летището няколко полета са били пренасочени или отменени, а около 6500 пътници са били засегнати.

Някои от тях е трябвало да прекарат нощта на летището, където им били осигурени походни легла, одеяла, напитки и закуски.