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След внезапен колапс и 3 години в кома: Почина най-образованата тайландска принцеса

Тайландската принцеса Баджракитиябха, която изпадна в кома през 2022 г. заради сърдечна инфекция, почина на 47-годишна възраст. Загубата ѝ хвърля кралството в дълбока несигурност, тъй като тя бе сочена за потенциален наследник на трона

Стела Христова Стела Христова

12 юни 2026, 09:18
След внезапен колапс и 3 години в кома: Почина най-образованата тайландска принцеса
Източник: БТА/АР

Т айландската принцеса Баджракитиябха, която прекара в кома повече от три години, е починала, съобщиха от кралския дворец. Тя си отиде на 47-годишна възраст, предава ВВС.

Принцесата изпадна в безсъзнание през декември 2022 г., докато разхождаше кучетата си. Тогава лекарите обясниха внезапния ѝ колапс със силна аритмия (неравномерен сърдечен ритъм), причинена от микоплазмена инфекция на сърцето.

Със смъртта ѝ тайландското кралско семейство губи своя най-високообразован и доказан член, който можеше да изиграе ключова роля в едно все още неясно наследяване на трона. Тя беше най-голямото от седемте деца на крал Ваджиралонгкорн, родена на 7 декември 1978 г. от брака с първата му съпруга и негова братовчедка, принцеса Соамсавали.

„Медицинският екип осигури възможно най-внимателните и интензивни грижи, но състоянието ѝ продължи прогресивно да се влошава“, се казва в официалното изявление на двореца в петък сутринта. Оттам допълват, че тя е починала в 19:48 ч. местно време (12:48 ч. по Гринуич) на предишния ден в болница „Чулалонгкорн“.

Принцеса Баджракитиябха има диплома по право и е завършила две следдипломни квалификации в престижния университет „Корнел“ в САЩ. За кратко работи в постоянното представителство на Тайланд към ООН в Ню Йорк, след което се завръща в родината си, за да се присъедини към прокуратурата в Банкок и други региони на страната.

От 2012 до 2014 г. тя бе посланик на Тайланд в Австрия, където изгради близки отношения със Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC). Принцесата започна открито да говори за необходимостта от реформа в наказателната система, като обръщаше специално внимание на уязвимите жени зад решетките – Тайланд е сред страните с най-висок брой на затворени жени в света.

След завръщането си у дома тя стана посланик на UNODC за върховенството на закона в Югоизточна Азия и продължи да се застъпва за промени в тайландското правосъдие, което често налага прекомерно тежки присъди на хора, осъдени за сравнително леки обвинения, свързани с притежание на наркотици.

През 2021 г. баща ѝ я назначи за началник на щаба на личната си гвардия, присъждайки ѝ званието генерал. Принцесата бе и отдаден почитател на фитнеса и редовно участваше в маратони и бягания на дълги разстояния.

Нейните забележителни способности и огромното доверие, което кралят демонстрираше към нея, я превърнаха в неизбежна тема за спекулации относно бъдещето на монархията.

73-годишният крал Ваджиралонгкорн все още не е посочил официално своя наследник. Според тайландските обичаи тронът се предава по мъжка линия, но конституционно изменение от 1974 г. позволява властта да бъде поета и от жена.

Кралят има петима синове, но четирима от тях (от втория му брак) бяха лишени от титли и права през 1996 г. и оттогава живеят с майка си в САЩ. Петият му син – принц Дипангкорн (от третата му съпруга), се смята за предполагаем наследник, въпреки че в страната се повдигат въпроси относно способността му да изпълнява ролята на монарх в държава, където кралската институция има огромно влияние.

За много тайландски роялисти именно принцеса Баджракитиябха изглеждаше като най-надеждната фигура, която да наследи баща си – било то като управляваща кралица или като регент, който да напътства младия принц Дипангкорн.

Смъртта ѝ оставя въпроса за кралското наследяване в Тайланд напълно отворен. В същото време изключително строгите закони в страната, инкриминиращи всяка обида срещу величеството (Lèse-majesté), напълно изключват възможността за каквото и да е публично обсъждане на тази тема.

Редактор: Стела Христова
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