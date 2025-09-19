Мъж живя осем години с нож в гърдите без да разбере

44-годишен мъж потърсил медицинска помощ и лекарите открили, че все още има нож, забит в гърдите му от нападение преди осем години, предаде People.

Мъжът, чиято самоличност не е разкрита, е от Танзания и потърсил медицинска помощ, когато забелязал, че дясното му зърно отделя гной, според доклад за случая, в който се отбелязва, че той бил „иначе здрав“ без „болки в гърдите, затруднено дишане, кашлица или треска“.

Пациентът споделил, че преди осем години бил „замесен в насилствен сблъсък“, по време на който получил „множество порязвания по лицето, гърба, гърдите и корема“. По това време му била оказана повърхностна първа помощ за затваряне на раните и, предвид ограничените ресурси в района му, не бил насочен за рентген или други сканирания.

The 44-year-old man had no pain the entire time until the blade caused a wound that leaked fluid for days:https://t.co/L2IkfNBdq2 — Dexerto (@Dexerto) August 21, 2025

„Той не е имал инциденти през следващите осем години до настоящото си състояние“, пишат изследователите, описвайки спешния му случай като „отделяне на зловонна гной с околно втвърдяване“ точно под дясното му зърно.

Рентгеновата снимка показала „запазен метален предмет“ – нож – в гърдите му. Той влязъл през лопатката (раменната кост) и бил заобиколен от „гной и некротична тъкан“, се казва в доклада за случая.

Лекарите незабавно извършили операция, премахвайки ножа. Мъжът бил достатъчно добре, за да бъде изписан след 10 дни. Въпреки това изследователите отбелязали, че „съществуваше значителен риск запазеният нож да доведе до фатален изход“.

В този случай тялото на пациента успяло да „капсулира чуждото тяло във фиброзна капсула, ограничавайки възпалението и увреждането на тъканите“, но както показало отделянето на гной от зърното му, той започнал да получава „сериозни усложнения“.

Изследователите подчертали как този случай „илюстрира значителните предизвикателства в грижите за травми в условия с ограничени ресурси, където достъпът до основни образни изследвания и хирургична експертиза е ограничен“ – дори когато това е крайно необходимо: „Този случай показва спешната нужда от повишена осведоменост и подобрени протоколи за управление на травми, безопасна хирургия и безопасна [анестезия] в условия с малко ресурси.“