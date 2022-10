След стрелба в Тайланд: Над 30 загинали

Н ай-малко 31 души са били убити при стрелба в Североизточен Тайланд, предаде Ройтерс, като се позова на полицейски говорител.

Children are among at least 28 people killed in a gun and knife attack at a pre-school in Thailand https://t.co/LfUqp59Xuu

Стрелбата е станала в детски център в провинция Ног Буа Лампфу. Сред жертвите има и деца, и възрастни.

Стрелецът се издирва. Той е бивш полицай.

BBCBreakfast: Around 30 people have been killed after a former police officer opened fire at a pre-school child daycare centre in Thailand

Around 30 people have been killed after a former police officer opened fire at a pre-school child daycare centre in Thailand