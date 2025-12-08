Москва и Киев си размениха масирани въздушни удари, има ранени

Н ова нощ на разменени удари между Русия и Украйна като последните действия от продължаващата война.

Най-малко седем души са ранени при руска атака с безпилотни летателни апарати в Ахтирския район на Сумска област, предаде Укринформ, позовавайки се на изявление в "Телеграм" на Сумската областна военна администрация.

"През тази нощ Русия атакува Ахтирския район с три щурмови дрона. Те поразиха многоетажна жилищна сграда", се посочва в изявлението.

Според Сумската областна военна администрация най-малко петима цивилни са ранени. В момента те са настанени в болница, където лекарите им оказват необходимата помощ.

Продължават спасително-издирвателните дейности, както и работата по отстраняването на последиците от атаката, заяви областният управител на Сумска област Олег Григоров в "Телеграм".

"В момента в Ахтирка има седем ранени в резултат на ударите на руски дронове в многоетажната сграда", написа той.

Според Олег Григоров жилищната сграда е претърпяла сериозни щети. Някои жители са успели да слязат в мазето, след като са чули сигнала за въздушна тревога, а други е трябвало да бъдат спасени от повредените етажи.

През изминалия ден руските сили са обстрелвали 27 населени места в Сумска област, отбелязва Укринформ.

Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха тази нощ 67 украински дрона над региони на Русия, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха 67 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 24 - над територията на Брянска област, 12 - над територията на Саратовска област, 11 - над територията на Ростовска област, 9 - над територията на Волгоградска област, по два - над териториите на Курска, Ленинградска и Тулска област и над Московския регион, по един - над териториите на Калужка, Орловска и Смоленска област", се казва в изявление на руското военно ведомство.