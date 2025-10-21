Свят

Американският гросмайстор Даниел Народицки загина на 29 години

„Това е огромна загуба за света на шахмата"

21 октомври 2025, 10:16
Американският гросмайстор Даниел Народицки загина на 29 години
Източник: istockphoto

А мериканският шахматен гросмайстор и онлайн коментатор Даниел Народицки почина на 29-годишна възраст, предаде ВВС.

Семейството на популярния шахматист обяви неговата неочаквана смърт в изявление, публикувано от неговия клуб, Шахматния център в Шарлът, в понеделник. Причината за смъртта не беше посочена.

„С голяма тъга споделяме новината за неочакваната кончина на Даниел Народицки“, се казва в изявлението. „Даниел беше талантлив шахматист, коментатор и преподавател, както и ценен член на шахматната общност, уважаван и обичан от фенове и играчи по целия свят.“

Американската и Международната шахматна федерация отдадоха почит на Народицки, заедно с други професионални играчи.

Американският шахматист номер две в света Хикару Накамура заяви, че е „съкрушен“ от новината.

„Това е огромна загуба за света на шахмата“, написа Накамура в публикация в социалните мрежи.

Народицки проявява интерес към шаха на шестгодишна възраст, когато по-големият му брат Алън го запознава с играта, за да забавлява група деца на рожден ден.

Баща му Владимир и множество треньори бързо забелязват таланта му.

„За мен това беше просто игра с брат ми“, сподели Народицки в интервю за „Ню Йорк Таймс“ през 2022 г.

Той привлича международно внимание през 2007 г., когато печели световното първенство за младежи до 12 години в Анталия, Турция. През 2010 г., на 14-годишна възраст, той става един от най-младите публикувани шахматни автори с книгата си „Овладяване на позиционния шах“, която разглежда практически умения и технически маневри.

През 2013 г. Народицки печели Американското първенство за младежи, което му помага да получи титлата гросмайстор – най-високото звание на Международната шахматна федерация, докато е още тийнейджър.

По-късно Народицки завършва Станфордския университет и работи като шахматен треньор в Шарлът, Северна Каролина.

Докато продължава да участва във висок клас състезания, той пренася талантите си в онлайн шахматния свят.

YouTube каналът на Народицки събира близо 500 000 абонати, а стриймовете му в Twitch привличат 340 000 последователи, като стотици хиляди зрители гледат редовните му видео уроци и предавания на живо срещу съперници. Феновете му хвалят неговата проницателност и страст, като го наричат с обич „Даня“.

През 2022 г. „Ню Йорк Таймс“ назначава Народицки за свой „нов шахматен колумнист“ и го кани да допринася за серия от шахматни пъзели в раздела за игри на вестника.

В придружаващото интервю младият гросмайстор разсъждава върху влиянието на шаха в живота му.

„Дори на моето ниво все още мога да откривам красиви неща в играта всеки път, когато тренирам, преподавам, играя или коментирам на турнир“, каза той.

Източник: BBC    
Даниел Народицки Гросмайстор Шахматист Смърт Шахматна общност Онлайн коментатор Шахматен автор Шахматен треньор Онлайн шах Американски шах
