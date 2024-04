След ожесточена битка с рака почина легендарен китарист

Е мблематичният австралийски китарист Гавин Уеб за съжаление почина след шестгодишна битка с рака.

Басистът, който беше най-известен като член-основател на рок групата Masters Apprentices, почина на 77-годишна възраст във вторник следобед.

Неговите колеги от групата Мик Бауър, Браян Вотън и Рик Морисън използваха социалната мрежа Facebook, за да потвърдят тъжната новина.

One of the founding members of The Masters Apprentices, Gavin Webb, has died. https://t.co/nX8ZA9R4XY

Колегите му написаха:

„Гавин влезе в живота ни преди 60 години. Той се присъедини към групата ни като басист и от този момент стана член на семейството ни и наш брат".

„Много ще ни липсва нашият Гавин и ще ценим дългогодишната връзка, която ще споделяме завинаги – от Mustangs до Masters“.

Почитта продължи с възхвала на невероятното 60-годишно музикално наследство на Гавин и съболезнования за партньорката му Шарън, синът му Бен и останалата част от семейството му.

„След като беше в ремисия няколко години, Гавин почина след шестгодишна битка с рака в Кралската болница в Аделаида във вторник следобед на 16 април 2024 г.", съобщиха още членовете на групата.

Aussie musician and founding member of The Masters Apprentices, Gavin Webb, has died at the age of 77. 😢 pic.twitter.com/zo0JBbBPYH