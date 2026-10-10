След дипломатическия спор: Посланикът на Южна Корея в Украйна се завърна у дома

П осланикът на Южна Корея в Украйна се завърна в родината си, съобщи южнокорейското Министерство на външните работи. Отзоваването му е на фона на дипломатически спор около евентуалното прехвърляне в Южна Корея на двама севернокорейски военнопленници, предаде "Франс прес".

Южна Корея отзовава посланика си в Украйна

Преди дни Сеул обяви, че отзовава посланика си от Киев, като разкритикува украинския президент Володимир Зеленски за публичното споменаване на възможността двамата севернокорейски войници, пленени от украинската армия, да бъдат прехвърлени в Южна Корея. Южнокорейските власти са искали въпросът да остане поверителен.

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон поиска официално извинение. Той изрази опасения, че разгласяването на информацията може да изложи на риск семействата на военнопленниците.

Южнокорейското правителство предупреди, че може да предприеме „допълнителни мерки“, без да уточни какви ще бъдат те.

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Спор и за доставките на гориво за Русия

Дипломатическото напрежение се засили и след публикация на британския вестник „Гардиън“, според която през юли и август от Южна Корея към Русия са били изпратени 176 000 тона продукти, предимно дизелово гориво. Данните предизвикаха критики от страна на Киев.

В отговор на напрежението говорител на украинското Министерство на външните работи заяви, че „дипломацията трябва да надделее над емоциите“.