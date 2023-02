След 12 съпруги, 102 деца и 578 внуци: Селянин от Уганда казва "стига"

М уса Хасахя Касера има толкова много деца, че не може да запомни имената на повечето от тях.

Селянинът от Уганда се опитва да осигури прехраната на огромното си семейство, което според него включва 12 съпруги, 102 деца и 578 внуци. И вече смята, че това е достатъчно.

Musa Hasahya Kasera has so many children he can't remember most of their names. Now he is struggling to provide for his family that he says includes 12 wives, 102 children and 578 grandchildren