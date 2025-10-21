Свят

Скъсаният кабел, причинил трагедията с фуникуляр в Лисабон, е бил неизправен

Видът кабел, използван от 2022 г., нито е сертифициран за пътнически транспорт, нито е подходящ за този тип въжени железници

21 октомври 2025, 09:09
Скъсаният кабел, причинил трагедията с фуникуляр в Лисабон, е бил неизправен
Източник: БТА

К абелът, който се скъса и причини смъртоносен инцидент с фуникуляра в Лисабон през сепмтември, не е отговарял на техническите изисквания, гласи предварителен доклад от разследването, цитиран от ДПА.

Видът кабел, използван от 2022 г., нито е сертифициран за пътнически транспорт, нито е подходящ за този тип въжени железници, включително линията "Глория", където стана трагедията, съобщи вчера Службата за предотвратяване и разследване на въздушни и железопътни злополуки (GPIAAF).

При трагичния случай от 3 септември загинаха 16 и бяха ранени 21 души, някои от тях - тежко.

Фуникулярът има два вагона, свързани с въже, и се изкачва и спуска по стръмните улици на португалската столица. В деня на инцидента единият вагон се спускал по стръмната улица "Калсада да Глория", когато дерайлирал на завой и се блъснал в железни стълбове и сграда.

Окончателният доклад за причините за случилото се очаква в рамките на година.

Атракцион дерайлира в Лисабон
26 снимки
Ден на траур в Португалия
Ден на траур в Португалия
Ден на траур в Португалия
Ден на траур в Португалия

Историческият фуникуляр "Елевадор да Глория" е една от най-популярните туристически атракции в Лисабон, но местните жители също го използват редовно. Построена в Германия през 19-и век, въжената железница превозва около 3 милиона пътници всяка година.

До миналия месец не е имало такива инциденти с нито един от трите фуникуляра в Лисабон.

Източник: Десислава Иванова, БТА    
Фуникуляр Лисабон Инцидент Смъртни случаи Разследване Скъсан кабел Технически неизправности Елевадор да Глория Дерайлиране Пътнически транспорт
Последвайте ни

По темата

"Сто души гледаха, никой не помогна": Близките на убитото в столичен мол момче искат доживотен затвор за задържания

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Норвегия- цена на жилищата, заплати и още нещо

БезГранично: Ръководство за модерния емигрант в Норвегия- цена на жилищата, заплати и още нещо

23-годишен загина в катастрофа с три коли между Златица и Челопеч, твърди се, че е имало гонка

23-годишен загина в катастрофа с три коли между Златица и Челопеч, твърди се, че е имало гонка

Санае Такаичи стана първата жена премиер на Япония

Санае Такаичи стана първата жена премиер на Япония

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Toytota преобрази Land Cruiser FJ и го направи по-малък и все така мощен

Toytota преобрази Land Cruiser FJ и го направи по-малък и все така мощен

carmarket.bg
21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите
Ексклузивно

21 октомври: Битката при Кърджали, освободила Родопите

Преди 3 часа
Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места
Ексклузивно

Мразовита сутрин във вторник със слънце и мъгла в низините, следобед дъжд на места

Преди 3 часа
<p>България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща</p>
Ексклузивно

България е склонна да предложи въздушен коридор на Путин за срещата с Тръмп в Будапеща

Преди 1 час
Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)
Ексклузивно

Мощно торнадо връхлетя внезапно Франция, има загинал и тежко ранени (СНИМКИ)

Преди 2 часа

Виц на деня

Пиян се прибира и вика: – Женоо, къде си? – Тук съм! – А, добре. Само проверявам дали съм у нас!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Жилищна сграда в Добрич пропада заради постоянни наводнения (ВИДЕО)

Жилищна сграда в Добрич пропада заради постоянни наводнения (ВИДЕО)

България Преди 10 минути

240-те домакинства са станали „абонати” на почистващата техника на ВиК, но дружеството невинаги се отзовава на повикванията

Разкриха причината за смъртта на Джейн Гудол

Разкриха причината за смъртта на Джейн Гудол

Свят Преди 12 минути

Прочутата природозащитничка почина на 1 октомври на 91 години

Заради продължаващия shutdown в САЩ: Ядрената агенция пусна служителите си в неплатен отпуск

Заради продължаващия shutdown в САЩ: Ядрената агенция пусна служителите си в неплатен отпуск

Свят Преди 46 минути

Засегнати са над 1 400 служители

Президентът Румен Радев назначи посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

Президентът Румен Радев назначи посланици в Белгия, Нидерландия и Казахстан

България Преди 1 час

Според Конституцията държавният глава назначава ръководителите на дипломатическите представителства по предложение на МС

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Храни за млада и здрава кожа: Как да стимулирате производството на колаген естествено

Любопитно Преди 1 час

Колагенът е изграден от аминокиселини, което прави приема на протеини изключително важен

"Магически" момент: Разкрито е 3000-годишното тайнство на съкровището от Пийбълс

"Магически" момент: Разкрито е 3000-годишното тайнство на съкровището от Пийбълс

Любопитно Преди 1 час

Все още не е установено предназначението на всички предмети, но експертите предполагат, че някои от тях може да са украсявали кон или дървена колесница

Заради балната зала на Тръмп: Започна събарянето на част от Белия дом (СНИМКИ)

Заради балната зала на Тръмп: Започна събарянето на част от Белия дом (СНИМКИ)

Свят Преди 2 часа

Разчистването на дървета и други подготвителни работи на обекта започнаха още през септември

Американски съд постанови: Тръмп може да изпрати военни в Портланд

Американски съд постанови: Тръмп може да изпрати военни в Портланд

Свят Преди 2 часа

Магистратите смятат за вероятно президентът да е упражнил законно правомощията си

Започва ремонт на 7-километров участък от АМ „Хемус“

Започва ремонт на 7-километров участък от АМ „Хемус“

България Преди 2 часа

Дейностите ще се извършват в платното за София, между 23-и и 30-и километър

<p>Съветът за съвместно управление&nbsp;търси нова формула на кабинета &quot;Желязков&quot;</p>

Съветът за съвместно управление се събра, търси нова формула на кабинета "Желязков"

България Преди 3 часа

Междувременно правителството ще проведе заседание

30-годишното търсене на обитаема „Земя близнак“

30-годишното търсене на обитаема „Земя близнак“

Любопитно Преди 3 часа

Ловците на екзопланети Кристофър Уотсън и Анелиз Мортие обясняват дългото търсене на „близнак Земя“, способен да поддържа живот

OpenAI стана "твърде голяма, за да се срине"

OpenAI стана "твърде голяма, за да се срине"

Технологии Преди 3 часа

Компанията старателно се вплита в ИТ гигантите и техните бизнеси

Подвиг на Калин изведе Феномените до Резиденцията в “Игри на волята”

Подвиг на Калин изведе Феномените до Резиденцията в “Игри на волята”

Любопитно Преди 8 часа

Непримиримият Мирослав осигури Стопанството за Завоевателите

Две групи работници ще са най-търсени у нас следващите години

Две групи работници ще са най-търсени у нас следващите години

България Преди 11 часа

Поколението Z проминя пазара на труда, казва експерт

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Лавров и Рубио са провели "конструктивен" разговор

Свят Преди 11 часа

Говорител на държавният секретар на САЩ заяви, че целта на днешния разговор е била да се постигне "трайно решение на руско-украинската война

След повторно преброяване на протоколите се пренареди общинския съвет в Пазарджик

След повторно преброяване на протоколите се пренареди общинския съвет в Пазарджик

Свят Преди 11 часа

От Общинската избирателна комисия в Пазарджик съобщават още, че са изпратили становище до ЦИК по случая

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата се въртят, преди да се изходят

dogsandcats.bg

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
1

Броят мечките в страната

sinoptik.bg
1

"Сиромашко" лято през ноември

sinoptik.bg

Тя се омъжи за най-добрия му приятел: Бившата съпруга на Кевин Костнър започна нов живот (СНИМКИ)

Edna.bg

Новолуние във Везни: Как да привлечеш мир, любов и вътрешна хармония

Edna.bg

Обещанието на Симеоне изглежда забравено между червените картони

Gong.bg

ЦСКА планира важно назначение

Gong.bg

Жена твърди, че пиян полицай е предизвикал катастрофа в Перник

Nova.bg

Австрия и еврото: Икономическите ефекти след смяната на шилинга с единната валута

Nova.bg