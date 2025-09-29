Свят

"Скучаещ" мъж нарочно блъсна патрулка в САЩ: Мразя полицаи

Шофьорът призна, че е употребявал алкохол и наркотици преди катастрофата

29 септември 2025, 11:55
"Скучаещ" мъж нарочно блъсна патрулка в САЩ: Мразя полицаи
Източник: iStock

Ш офьор от Илинойс умишлено се блъсна с колата си в полицейски автомобил, след което заяви пред служителите, че го е направил, защото е „скучал“ и „мрази полицаи“.

Кадри от боди камера улавят момента, в който полицай от Феървю Хайтс излиза от патрулната си кола по време на проверка на пътя в сряда, 24 септември, когато Кийджиън Л. Дженингс се блъсна със сивото си Chevrolet Camaro от 2018 г. в задната част на полицейската кола – пропускайки полицая на сантиметри и едва не го смачквайки между двете превозни средства, показва видео, публикувано от полицейското управление.

Секунди след сблъсъка Дженингс, на 28 години, се появява от разбитата си кола и пита полицая: „Какво стана?“

„Ти ми кажи?“, отговори полицаят.

„Трябва ми нова кола“, отвърна Дженингс, преди да бъде инструктиран от полицая да седне на тротоара и да изчака пристигането на линейка, която да го прегледа.

Дженингс е видян да се опитва да стане няколко пъти, след като е помолен да седне, но се подчинява на полицая, когато му е казано да остане седнал.

След като попитал Дженингс дали е добре, полицаят го попитал какво го е накарало да се блъсне в задната част на патрулната му кола.

„Не знам, човече. Пих... И взех някакви хапчета с трева“, каза той на полицая.

След това видеото показва как Дженингс предава личната си карта на полицая и открито заявява, че го е „направил умишлено“.

„Какво? Удари ме умишлено?“, попита полицаят.

„Да, направих го“, спокойно каза Дженингс.

28-годишният заподозрян след това каза на полицая, че е предизвикал катастрофата, защото е „скучал“.

„Мразя ченгета“, добави по-късно Дженингс като причина за това, че се е блъснал в SUV-то на полицая, докато на място пристигна подкрепление.

Дженингс беше незабавно сложен в белезници и арестуван. В момента той е задържан в затвора на окръг Сейнт Клеър.

Двамата души в колата, която полицаят първоначално спря, не бяха пострадали и получиха само предупреждение за изтеклите си регистрационни табели. На място не бяха съобщени наранявания.

Дженингс е причинил щети за над 10 000 долара на патрулната кола, съобщи Belleville News-Democrat.

Полицейското управление на Феървю Хайтс заяви, че прокуратурата на окръг Сейнт Клеър е повдигнала обвинения срещу Дженингс за едно престъпление за увреждане на държавна собственост, две обвинения за тежко нападение с опасно оръжие и едно обвинение за тежко нападение с моторно превозно средство.

Окръг Сейнт Клеър настоя за задържането на Дженингс преди процеса, предупреждавайки, че той представлява реална опасност за общността.

Държавната полиция на Илинойс ръководи разследването на инцидента.

Източник: New York Post    
Пътен инцидент Полицейска кола Умишлен сблъсък Арест Кийджиън Дженингс Агресия срещу полицай Наркотици и алкохол Обвинения Илинойс Омраза към полицаи
Последвайте ни

По темата

Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Уволнени и арестувани са служителите, поискали подкуп от екипа на Роби Уилямс

Застрашена ли е свободата на словото в САЩ

Застрашена ли е свободата на словото в САЩ

От -3° до 30°: Синоптиците разкриха какво ще е времето през октомври

От -3° до 30°: Синоптиците разкриха какво ще е времето през октомври

Приятелката на Алекс Николов с емоционално послание след Световното първенство: Знам цената, която плати за среброто

Приятелката на Алекс Николов с емоционално послание след Световното първенство: Знам цената, която плати за среброто

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Мерцедес-ът, който свали Golf (макар и за кратко) от трона му

Мерцедес-ът, който свали Golf (макар и за кратко) от трона му

carmarket.bg
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник
Ексклузивно

София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Преди 17 часа
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София
Ексклузивно

Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София

Преди 17 часа
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма
Ексклузивно

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Преди 16 часа
Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени
Ексклузивно

Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

Преди 16 часа

Виц на деня

- Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да могат да ви пишат домашните.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Как да намерим радост в живота: 11 принципа на щастливите хора

Как да намерим радост в живота: 11 принципа на щастливите хора

Любопитно Преди 10 минути

Открийте универсалните истини, които поддържат вътрешния баланс и водят до истинско щастие, дори в трудни моменти

<p>Все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров - Еврото</p>

Прокурор: Все още не е издирен подсъдимият Петьо Петров - Еврото

България Преди 14 минути

По делото бяха разпитани двама свидетели

Проевропейска победа в Молдова - вотът показа решимост срещу Русия

Проевропейска победа в Молдова - вотът показа решимост срещу Русия

Свят Преди 40 минути

​Ръководителите на институциите на ЕС поздравиха Молдова за резултата от изборите

Тестостеронът при младите мъже – тенденции, рискове и какво казва науката

Тестостеронът при младите мъже – тенденции, рискове и какво казва науката

Любопитно Преди 43 минути

Отговорите дава андрологът д-р Георги Лазаров

Сбогом на краля: Последната колекция на Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Сбогом на краля: Последната колекция на Джорджо Армани в Милано (СНИМКИ)

Любопитно Преди 49 минути

Шоуто, планирано като честване на 50-годишнината на модната къща "Джорджо Армани", се превърна в почит към покойния дизайнер

<p>Доли Партън отложи концерти заради здравето си</p>

Доли Партън отложи концерти заради „здравословни предизвикателства“

Любопитно Преди 53 минути

Емблематичната звезда ще трябва да претърпи няколко процедури

<p>От живопис до имерсивни проекти &ndash; какво ни очаква на Sofia Art Fair 2025</p>

Sofia Art Fair 2025 превръща София в сцена на световното изкуство

Любопитно Преди 1 час

Събитието ще се проведе в Иновационен форум „Джон Атанасов“ в Sofia Tech Park

Жесток побой в градския парк в Гоце Делчев, мъж е в болница със сериозни наранявания

Жесток побой в градския парк в Гоце Делчев, мъж е в болница със сериозни наранявания

България Преди 1 час

Пострадалият е настанен за лечение в болнично заведение в София

Тръмп или восъчна фигура, с кого се снимаха световните лидери

Тръмп или восъчна фигура, с кого се снимаха световните лидери

Свят Преди 1 час

Фалшивите твърдения за "восъчни фигури" тръгнаха от руските медии, но се оказва, че снимките са автентични и част от официалния протокол

Дъщерята на Тайсън Фюри се сгоди на партито за 16-ия си рожден ден

Дъщерята на Тайсън Фюри се сгоди на партито за 16-ия си рожден ден

Любопитно Преди 1 час

Венецуела се сгоди за младия боксьор Ноа Прайс по време на празненството

Чужденец счупи с паве витрини на 7 обекта по булевард "Мария Луиза"

Чужденец счупи с паве витрини на 7 обекта по булевард "Мария Луиза"

България Преди 2 часа

Сред обектите са магазини и хотели

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Иран екзекутира мъж, обвинен в шпионаж за Израел

Свят Преди 2 часа

Екзекутираният е назован като Бахман Чуби-асл

<p>Китайски учени създадоха най-мощното магнитно поле в света и никой не знае защо</p>

Китайски учени създадоха най-мощното магнитно поле в света

Любопитно Преди 2 часа

Магнитното поле е с интензитет от 351 000 гауса с изцяло свръхпроводящ магнит и постави нов световен рекорд

Тайфунът "Буалой" взе жертви във Виетнам

Тайфунът "Буалой" взе жертви във Виетнам

Свят Преди 2 часа

"Бил съм свидетел на много бури - тази е една от най-силните“, каза 45-годишният Нгуен Туан Вин

Ново лечене: Лекари предписват почивка в Швеция за здраве и релакс

Ново лечене: Лекари предписват почивка в Швеция за здраве и релакс

Любопитно Преди 2 часа

Пациентите могат да бъдат изпратени да берат боровинки в гората за намаляване на кръвното налягане

<p>Искан подкуп от шофьорите на Роби Уилямс прати инспектори в ареста</p>

СДВР задържа служители на Автомобилна администрация за подкуп от шофьори на Роби Уилямс

България Преди 2 часа

Към момента не е ясно какъв е бил размерът на искания подкуп

Всичко от днес

От мрежата

Какво значи леко мътният поглед при кучетата

dogsandcats.bg

Как протича бременността при кучетата

dogsandcats.bg
1

Интензивни дъждове в началото на октомври

sinoptik.bg
1

Законът защити вековен дъб в Старо Железаре

sinoptik.bg

Момичето на волейболния ас: Вижте Юлита, която вдъхновява Алекс Николов (СНИМКИ)

Edna.bg

Роби Уилямс показа дъщеря си пред пълен стадион: Теди празнува в Хелзинки (СНИМКИ)

Edna.bg

Във Филипините луднаха по Алекс Николов, затрупаха го с подаръци (снимки)

Gong.bg

Сашо Димитров взима пример от волейбола, ще пуска интервютата на героите на футболните национали

Gong.bg

Задържаха служители на ИААА за искане на подкуп от шофьори, превозвали техника за концерта на Роби Уилямс

Nova.bg

Приятелката на Алекс Николов: Този финал доказа, че упоритостта ражда легенди

Nova.bg