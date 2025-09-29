"Скучаещ" мъж нарочно блъсна патрулка в САЩ: Мразя полицаи

Ш офьор от Илинойс умишлено се блъсна с колата си в полицейски автомобил, след което заяви пред служителите, че го е направил, защото е „скучал“ и „мрази полицаи“.

Кадри от боди камера улавят момента, в който полицай от Феървю Хайтс излиза от патрулната си кола по време на проверка на пътя в сряда, 24 септември, когато Кийджиън Л. Дженингс се блъсна със сивото си Chevrolet Camaro от 2018 г. в задната част на полицейската кола – пропускайки полицая на сантиметри и едва не го смачквайки между двете превозни средства, показва видео, публикувано от полицейското управление.

Секунди след сблъсъка Дженингс, на 28 години, се появява от разбитата си кола и пита полицая: „Какво стана?“

„Ти ми кажи?“, отговори полицаят.

„Трябва ми нова кола“, отвърна Дженингс, преди да бъде инструктиран от полицая да седне на тротоара и да изчака пристигането на линейка, която да го прегледа.

Дженингс е видян да се опитва да стане няколко пъти, след като е помолен да седне, но се подчинява на полицая, когато му е казано да остане седнал.

След като попитал Дженингс дали е добре, полицаят го попитал какво го е накарало да се блъсне в задната част на патрулната му кола.

„Не знам, човече. Пих... И взех някакви хапчета с трева“, каза той на полицая.

След това видеото показва как Дженингс предава личната си карта на полицая и открито заявява, че го е „направил умишлено“.

„Какво? Удари ме умишлено?“, попита полицаят.

„Да, направих го“, спокойно каза Дженингс.

28-годишният заподозрян след това каза на полицая, че е предизвикал катастрофата, защото е „скучал“.

„Мразя ченгета“, добави по-късно Дженингс като причина за това, че се е блъснал в SUV-то на полицая, докато на място пристигна подкрепление.

Дженингс беше незабавно сложен в белезници и арестуван. В момента той е задържан в затвора на окръг Сейнт Клеър.

Двамата души в колата, която полицаят първоначално спря, не бяха пострадали и получиха само предупреждение за изтеклите си регистрационни табели. На място не бяха съобщени наранявания.

Дженингс е причинил щети за над 10 000 долара на патрулната кола, съобщи Belleville News-Democrat.

Полицейското управление на Феървю Хайтс заяви, че прокуратурата на окръг Сейнт Клеър е повдигнала обвинения срещу Дженингс за едно престъпление за увреждане на държавна собственост, две обвинения за тежко нападение с опасно оръжие и едно обвинение за тежко нападение с моторно превозно средство.

Окръг Сейнт Клеър настоя за задържането на Дженингс преди процеса, предупреждавайки, че той представлява реална опасност за общността.

Държавната полиция на Илинойс ръководи разследването на инцидента.