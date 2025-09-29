Свят

16 години по-късно - съд разглежда делото за най-смъртоносната катастрофа в историята на "Ер Франс"

"Ер Франс" и "Еърбъс" категорично отричат да имат вина за катастрофата

29 септември 2025, 09:30
16 години по-късно - съд разглежда делото за най-смъртоносната катастрофа в историята на "Ер Франс"
Източник: БТА

П овече от 16 години след катастрофата на самолет на "Ер Франс", изпълнявал полет от Рио де Жанейро до Париж, при която загиват всички 228 души на борда, авиокомпанията и производителят на самолета "Еърбъс" отново ще бъдат съдени по обвинение в непредумишлено убийство, предаде ДПА.

Апелативният съд в Париж възобновява делото днес. Ако бъде призната вината на двете компании, те могат да получат глоби в размер до 225 000 евро.

"Ер Франс" и "Еърбъс" категорично отричат да имат вина за катастрофата.

Полет AF447 изчезва от радарите на 1 юни 2009 г., след като е застигнат от буря по пътя от Рио де Жанейро към френската столица. Впоследствие става ясно, че самолетът "Еърбъс" A330 се е разбил в Атлантическия океан. Причината за катастрофата остава неясна в продължение на години, а телата на последните от 228-те жертви и черните кутии на самолета са извадени от океана едва през май 2011 г. В крайна сметка разследващите стигат до заключението, че уредите за измерване на скоростта на самолета са замръзнали и не са предоставяли ясни показания, което е объркало пилотите.

Това е най-смъртоносната катастрофа в историята на "Ер Франс".

Преди две години двете компании бяха оправдани по обвиненията в непредумишлено убийство. Тогава съдът прецени, че макар и "Еър Франс" и "Еърбъс" в някои отношения да са действали небрежно или безразсъдно, тези пропуски нямат пряка причинно-следствена връзка с катастрофата.

Прокуратурата обжалва присъдата, което доведе до започващото днес повторно разглеждане на делото.

Източник: БТА, Николай Велев    
Ер Франс Еърбъс Самолетна катастрофа Полет AF447 Непредумишлено убийство Съдебно дело Жертви Атлантически океан Уреди за измерване на скоростта Възобновяване на делото
Последвайте ни

По темата

Тежка катастрофа отне живота на двама души в столицата

Тежка катастрофа отне живота на двама души в столицата

Роби Уилямс поздрави националите ни по волейбол от стадион

Роби Уилямс поздрави националите ни по волейбол от стадион "Васил Левски"

Български фурор: Емоции след историческия финал на Световното по волейбол

Български фурор: Емоции след историческия финал на Световното по волейбол

Bad Bunny ще изнесе шоуто на полувремето на

Bad Bunny ще изнесе шоуто на полувремето на "Супербоул"

Всеки втори нов пенсионер с инвалидна пенсия

Всеки втори нов пенсионер с инвалидна пенсия

pariteni.bg
Важни документи, които всяко куче трябва да има

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg
София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник
Ексклузивно

София посреща волейболните герои на площад „Св. Александър Невски“ във вторник

Преди 14 часа
Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София
Ексклузивно

Сензацията Роби Уилямс излиза на стадион „Васил Левски” в София

Преди 14 часа
Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма
Ексклузивно

Плевен на протест: Режимът на водата в града продължава вече два месеца, решение няма

Преди 13 часа
Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени
Ексклузивно

Масова стрелба срещу мормонска църква в САЩ, има ранени

Преди 12 часа

Виц на деня

- Ученици, трябва да сте по-самостоятелни! Вече сте в трети клас и скоро родителите ви няма да могат да ви пишат домашните.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Подозрителна поръчка на брадва и белина разкри отвличане</p>

Подозрителна поръчка на брадва и белина разкри отвличане в Тексас

Свят Преди 23 минути

Похитителят поръчал торби за боклук, свински опашки, белина и брадва чрез приложение за доставка

Израел прехвана балистична ракета от Йемен, сирени огласиха централни райони

Израел прехвана балистична ракета от Йемен, сирени огласиха централни райони

Свят Преди 32 минути

Засега няма данни за пострадали хора или за материални щети

Пеевски: Защитата на децата от посегателства е над всичко! НК трябва да бъде променен в този дух

Пеевски: Защитата на децата от посегателства е над всичко! НК трябва да бъде променен в този дух

България Преди 1 час

„ДПС-Ново начало” ще внесе изменение в НК

Почитаме паметта на двама светци, ето кой има имен ден

Почитаме паметта на двама светци, ето кой има имен ден

Любопитно Преди 1 час

Имен ден на 29 септември празнуват носещите имената: Теофан, Тео, Теофания, Фана, Фани, Фанко

<p>Израел знае къде се крие иранският запас от уран</p>

Нетаняху: Израел знае къде се крие иранският запас от уран

Свят Преди 1 час

Иран отрича да се стреми към разработването на ядрени оръжия

Белгород потъна в мрак - хиляди домакинства останаха без ток

Белгород потъна в мрак - хиляди домакинства останаха без ток

Свят Преди 1 час

По първоначални данни прекъсването на електричеството се дължи на ракетен удар по топлоелектрическа централа

Нараства броят на жертвите на нападението в мормонска църква

Нараства броят на жертвите на нападението в мормонска църква

Свят Преди 2 часа

Атаката бе извършена по време на служба в църквата "Исус Христос на светиите от последните дни"

Рекорден брой мигранти достигнаха Великобритания с лодка

Рекорден брой мигранти достигнаха Великобритания с лодка

Свят Преди 2 часа

Плавателният съд със 125 души на борда е отплавал от Франция и е прекосил Ламанша

Ексминистър получи смъртна присъда за корупция в Китай

Ексминистър получи смъртна присъда за корупция в Китай

Свят Преди 3 часа

Той е признат за виновен по обвинение, че е получил подкупи в пари в брой и натура на обща стойност над 268 млн. юана

<p>Запознайте се с тази риба, която може да сменя пола си, когато е необходимо</p>

Мит или чудо? Запознайте се с тази риба, която може да сменя пола си, когато е необходимо

Любопитно Преди 3 часа

Тези риби се раждат в устията на реки и започват живота си като мъжки

Портокаловият сок може да понижи холестерола и кръвното налягане

Портокаловият сок може да понижи холестерола и кръвното налягане

Любопитно Преди 3 часа

Все пак имайте предвид, че портокаловият сок съдържа приблизително 24 грама захар на порция

77-годишната мистерия на картина на Джаксън Полък може би най-накрая е разгадана

77-годишната мистерия на картина на Джаксън Полък може би най-накрая е разгадана

Любопитно Преди 3 часа

Една от най-известните картини на Джаксън Полък в жанра „екшън“ се отличава с поразителен тюркоазен оттенък, който в продължение на 77 години остава загадка

<p>29 септември: България капитулира пред Антантата</p>

29 септември: България капитулира пред Антантата

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

До 20 градуса днес, но с облаци и валежи – есента превзема страната

До 20 градуса днес, но с облаци и валежи – есента превзема страната

България Преди 3 часа

Максималните температури - между 15° и 20°

Архив

Учени направиха най-големия квантов компютър в света

Технологии Преди 3 часа

Той е с неутрални и индивидуални атоми, което е ключова стъпка за мащабирането на хардуера

Ванс: САЩ обмислят доставка на ракети "Томахок" за Украйна

Ванс: САЩ обмислят доставка на ракети "Томахок" за Украйна

Свят Преди 11 часа

Ракетите "Томахок" имат обсег от 2500 км и биха били мощно оръжие в арсенала на Украйна в борбата ѝ срещу редовните руски атаки с ракети и дронове

Всичко от днес

От мрежата

Какъв тип личност е котката ми

dogsandcats.bg

10 от най-популярните средни породи кучета

dogsandcats.bg
1

Интензивни дъждове в началото на октомври

sinoptik.bg
1

Законът защити вековен дъб в Старо Железаре

sinoptik.bg

Майката на волейболните ни шампиони: Коя е Мая Николова (СНИМКИ)

Edna.bg

Роби Уилямс показа дъщеря си пред пълен стадион: Теди празнува в Хелзинки (СНИМКИ)

Edna.bg

Евгени Иванов-Пушката: Тези момчета изпревариха себе си, явно са работили много

Gong.bg

Бащата на двама от героите на България: Футболът? Няма как да стане с двама или трима таланти

Gong.bg

Тежка катастрофа в София, има загинал

Nova.bg

Какви са емоциите след второто място на България на Световното по волейбол

Nova.bg