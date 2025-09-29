16 години по-късно - съд разглежда делото за най-смъртоносната катастрофа в историята на "Ер Франс"

П овече от 16 години след катастрофата на самолет на "Ер Франс", изпълнявал полет от Рио де Жанейро до Париж, при която загиват всички 228 души на борда, авиокомпанията и производителят на самолета "Еърбъс" отново ще бъдат съдени по обвинение в непредумишлено убийство, предаде ДПА.

Апелативният съд в Париж възобновява делото днес. Ако бъде призната вината на двете компании, те могат да получат глоби в размер до 225 000 евро.

Air France, Airbus back on trial over doomed 2009 Rio flight - Le crash du Rio-Paris en 2009 de retour devant la justicehttps://t.co/dXVSvPMJpw — MyCow 🐮 (@MyCow_eu) September 29, 2025

"Ер Франс" и "Еърбъс" категорично отричат да имат вина за катастрофата.

Полет AF447 изчезва от радарите на 1 юни 2009 г., след като е застигнат от буря по пътя от Рио де Жанейро към френската столица. Впоследствие става ясно, че самолетът "Еърбъс" A330 се е разбил в Атлантическия океан. Причината за катастрофата остава неясна в продължение на години, а телата на последните от 228-те жертви и черните кутии на самолета са извадени от океана едва през май 2011 г. В крайна сметка разследващите стигат до заключението, че уредите за измерване на скоростта на самолета са замръзнали и не са предоставяли ясни показания, което е объркало пилотите.

Това е най-смъртоносната катастрофа в историята на "Ер Франс".

➡ 16 ans après le crash Rio-Paris, Airbus et Air France sont rejugés dès lundi. pic.twitter.com/iv2fNfxVzd — LCI (@LCI) September 28, 2025

Преди две години двете компании бяха оправдани по обвиненията в непредумишлено убийство. Тогава съдът прецени, че макар и "Еър Франс" и "Еърбъс" в някои отношения да са действали небрежно или безразсъдно, тези пропуски нямат пряка причинно-следствена връзка с катастрофата.

Прокуратурата обжалва присъдата, което доведе до започващото днес повторно разглеждане на делото.