Вискоскоростен влак катастрофира в Анкара. Загинали са най-малко четирима души, 43-има са ранени, съобщи губернаторът на Анкара Васип Шахин.

Катастрофата е станала в 6,30 ч. местно време, когато скоростният влак потеглял от столицата Анкара към централната провинция Коня. Влакът се е сблъскал с локомотив, извършващ инспекция на релситек, след което се е ударил в колони на надлез.

„Хабертюрк“ съобщава, че в резултат на дерайлирането на вагони има много пострадали. На мястото на инцидента са пристигнали много линейки.

Видео кадри показват служители на спасителните служби на мястото на произшествието, където вагони са затиснати от паднали метални отломки от надлез.

A high-speed train crashed into an overpass in Turkey’s capital Ankara https://t.co/fOEizK0laD