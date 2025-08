Скандалната реклама на Суидни Суини, която Тръмп "обожава"

С идни Суини е навсякъде.

Тя се усмихва, държейки крем за лице в реклама в метрото. Прави селфита с най-новия сгъваем телефон на Samsung или се опитва да ви убеди, че розовите пухкави мокасини са готини, пише The New York Times. Тя продава водата от ваната си и най-скоро се появи в реклама, която бързо се превърна в сензация с промоцията на нейните впечатляващи гени (бел. ред. игра на думи на английски - гени - genes; дънки - jeans).

I would say, that Sydney Sweeny, DEFINITLY has great jeans. pic.twitter.com/ZUdmDiTQ7m — Josh C (@JoshCIsMe) July 30, 2025

Кампанията на American Eagle за дънки играе с идеята, че бялата, руса, синеока Суини е спечелила генетичната лотария. Рекламата, която светкавично се разпространи в интернет, предизвика противоречия – мнозина потребители на социалните мрежи я усетиха като пропагандиране на евгениката. Освиркана беше и заради сексуалния си подтекст, както и защото се обръща към мъжка аудитория, докато рекламира дънки на жени.

Скоро след излъчването стана ясно, че Суини се е регистрирала като републикански избирател във Флорида, няколко месеца преди Доналд Тръмп да започне втория си мандат като президент на Съединените щати. Звездата от „Еуфория“ и „Белият лотос се регистрира за гласуване във Флорида на 14 юни 2024 г., малко след като придоби имение в Кийс. Публично достъпни документи, разгледани от The Guardian в неделя, 3 август, потвърждават, че е посочила принадлежност към Републиканската партия.

Какво представлява рекламата?

😎 Sydney Sweeny Jean's TV add, is causing a ripple in the time continuum! 😬😁😁😁 https://t.co/uzu5b0Hh3l pic.twitter.com/Eolr0i8rr6 — Mike Oconnor (@MAGALoyalistJC) July 29, 2025

В рекламата Сидни Суини, облечена в чифт джинси и дънков топ, гледа директно в камерата и съблазнително шепне:

„Гените се предават от родителите на децата и често определят характеристики като цвят на косата, характер и дори цвят на очите. Моите джинси са сини.“

Not American Eagle doubling down 🤣

👇🏾

“‘Sydney Sweeney Has Great Jeans’ is and always was about the jeans. Her jeans. Her story. We’ll continue to celebrate how everyone wears their AE jeans with confidence, their way. Great jeans look good on everyone.”

pic.twitter.com/cOPOfFPNWQ — TomiLola (@TomiLolaMoments) August 2, 2025

Видеото вече е премахнато от социалните канали на American Eagle, но все още може да се намери онлайн. В няколко други клипа Суини говори за дънките, които носи, или коментира, че камерата задържа вниманието си прекалено дълго върху нейния бюст, преди да добави: „Не, не тези гени.“

I think Sydney Sweeney looks great in these jeans. Very on trend for this fall too. As far as the play on words, she also has great genes. She’s beautiful and has a great body. American Eagle ad department did nothing wrong and neither did she. The jeans have sold out.… pic.twitter.com/uvtBb3dwHt — 𝕿𝖍𝖊 𝕷𝖎𝖔𝖓𝖊𝖘𝖘™️ (@CL4WS_OUT) July 29, 2025

Този монолог е и явна препратка към скандалната рекламна кампания на Calvin Klein от 1980 г., в която участваше тогава 15-годишната Брук Шийлдс.

Доналд Тръмп и рекламата

REPORTER: “Actress Sydney Sweeney — it came out this weekend that she’s a registered Republican…”



PRESIDENT TRUMP: “You’d be surprised at how many people are Republicans... I’m glad you told me that… I think her ad is fantastic!”



She’s got good genes!pic.twitter.com/83GgC4YPgK — Suburban Black Man 🇺🇸 (@niceblackdude) August 4, 2025

Въпреки критиките, има и виден поддръжник на кампанията – Доналд Тръмп. По време на среща с репортери в Алънтаун, Пенсилвания, в неделя вечер президентът бе информиран за политическата принадлежност на актрисата.

„Тя е републиканка?“, попита Тръмп. „Сега вече обожавам рекламата ѝ.“

„Ще се изненадаш колко много хора са републиканци. Това е нещо, което не бих подозирал, но се радвам, че ми го казаха.“

„Ако Сидни Суини е републиканка, мисля, че рекламата ѝ е фантастична.“

Коментари от политици и звезди

Сенаторът Тед Круз, републиканец от Тексас, обвини левоориентираната аудитория, че е „против красивите жени“, а рапърката Доджа Кет публикува видео в TikTok, в което се подиграва на Суини.

В петък следобед American Eagle излезе с изявление в Instagram, с което се опита да тушира негативната реакция, посочвайки, че кампанията „ винаги е била за дънките“, а не за гените. Суини не отговори веднага на исканията за коментар.

Лицето на модерния лайфстайл

Сидни Суини е най-известна с ролите си на емоционално уязвимата Каси в „Еуфория“ и снизходителната Оливия в „Бял лотос“. Тя бързо се превърна и в едно от най-търсените лица за модни, козметични и лайфстайл брандове.

Към днешна дата тя е посланик на шест марки: Miu Miu, Armani Beauty, марката за вода с антиоксиданти Bai, корейската марка за грижа за кожата Laneige, продуктите за коса на Kérastase и марката за мокасини HeyDude.

Защо актриса с две номинации за награда „Еми“ и участие в редица филми и сериали – включително хитовата романтична комедия „Anyone But You“, донесла над 200 милиона долара приходи по света, трябва да се явява като лице на толкова много марки?

„Ако се занимавах само с актьорство, нямаше да мога да си позволя живота в Лос Анджелис“, призна Суини пред The Hollywood Reporter през 2022 г. „Приемам сделки, защото трябва. На актьорите вече не се плаща както преди, а с възхода на стрийминг платформите остатъчните хонорари практически изчезнаха.“