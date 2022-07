Мицотакис призова Ердоган да вземе отношение по въпроса за карта, представяща гръцки острови като турски

Г ръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова турския президент Реджеп Тайип Ердоган да заеме позиция относно представянето на карта от националистическия му съюзник, представяща редица гръцки острови като турски, съобщава в. "Катимерини", цитиран от БТА.

Девлет Бахчели, лидер на националистическата Партия на националистическото действие (ПНД), показа картата

по време на посещение в централата на ултранационалистическата организация "Сивите вълци" през уикенда.

Take a good look at this map. Crete, Rhodes, Lesvos, Chios, Samos all consumed by Turkey. Α fever dream of extremists or Turkey’s official policy? Another provocation or the true goal?

President Erdogan must make his position clear on his junior coalition partner's latest antics. pic.twitter.com/hX4sSZ924j