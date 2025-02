Разсекретени документи разкриха зверствата на режима на Асад

М ащабът на терора в Сирия е невъобразим- произволни арести и жестоки наказания по усмотрение на параноичен диктаторски режим са довели до смъртта на хиляди граждани в така известните "човешки кланици". Месеци след падането на режима на Асад стотици хиляди разсекретени документи разкриват дейтали на систематични зверства.

Журналисти на Sky News пристигнаха в Сирия ден след падането на Дамаск през декември, за да разследват следите от режима.

Триумфалните бойци на Хаят Тахрир ал Шам (HTS) и Свободната сирийска армия (FSA) освободиха хиляди политически затворници веднага след падането на режима, много от които не са знаели защо са били арестувани.

Скоро става ясно, че силите за сигурност на режима ще опитат да унищожат всички документи, които описват техните престъпления и причината за лишаването на хиляди души от свобода и основни човешки права.

Огънят и търсенето на доказателства

В затвора за политическа сигурност в Хомс, едно от най-страховитите места в Сирия, все още е горял пожар в мазето на сградата, когато журналистите са го посетили. Те описват планини от овъглени документи, запалени от отстъпващите офицери.

Открития сред руините

