България

Демерджиев: Корупцията преминава границите, нужни са бързи международни действия

Вътрешният министър обсъди с представител на мрежа под егидата на ООН обмена на информация, трансграничните разследвания и проследяването на незаконно придобити активи

Василена Василева Василена Василева

20 октомври 2026, 10:23
Демерджиев: Корупцията преминава границите, нужни са бързи международни действия
Източник: БТА

Е фективната борба с корупцията изисква бързо международно взаимодействие, тъй като престъпните схеми все по-често преминават границите и са свързани с организираната престъпност и изпирането на пари. Това заяви министърът на вътрешните работи Демерджиев по време на разговор с представител на Секретариата на Глобалната оперативна мрежа на правоприлагащите органи за борба с корупцията (GlobE Network), съобщиха от пресцентъра на МВР.

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Мрежата функционира под егидата на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (UNODC) и цели да улеснява сътрудничеството между компетентните органи в различни държави.

„Корупцията все по-често преминава националните граници и е пряко свързана с организираната престъпност и изпирането на пари. Ефективният отговор изисква не само силни национални институции, но и бързо международно взаимодействие, което да не позволява на извършителите да се възползват от различията между правните системи“, заяви Демерджиев.

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  • Акцент върху проследяването на незаконни активи

По време на срещата са обсъдени възможностите за по-активно използване на инструментите на GlobE Network за установяване на преки контакти между компетентните органи, своевременен обмен на информация и подкрепа за трансгранични разследвания.

Специално внимание е отделено на проследяването на незаконно придобити активи, включително когато те са укривани чрез сложни международни финансови структури или криптовалути.

Обсъден е и потенциалът на новите технологии за повишаване на ефективността на финансовите разследвания.

Демерджиев е подчертал значението на мрежата за изграждането на практически контакти с партньори извън Европейския съюз. По думите му България разглежда GlobE Network като допълнение към съществуващите механизми за полицейско и съдебно сътрудничество.

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  • България ще задълбочава участието си в мрежата

По време на разговора е заявена готовност за разширяване на българското участие в GlobE Network и за проучване на възможности за съвместни инициативи, обмен на експертиза и повишаване на капацитета на компетентните органи.

„Нашата цел е международните антикорупционни стандарти да се превръщат в реални резултати – ефективни разследвания, проследяване на престъпните финансови потоци и ограничаване на възможностите за укриване на незаконни активи“, подчерта вътрешният министър.

GlobE Network е създадена, за да улеснява прякото сътрудничество между правоприлагащите органи в разследвания на корупционни престъпления, включително чрез обмен на информация и установяване на контакти между институции от различни държави.

Редактор: Василена Василева
Източник: MВР    
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