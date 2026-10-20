Безсмъртната медуза, която пренаписва законите на биологията

В океанските дълбини живее създание, което е намерило рецептата за вечна младост. Дребната медуза Turritopsis dohrnii е единственото познато животно, което може да обърне процеса на стареене и да се върне в най-ранната си подрастваща фаза, когато животът ѝ е застрашен. Опитите на морския биолог Мария Милиета от Тексаския университет A&M показват, че дори подложена на екстремен глад, висока температура или промяна в солеността на водата, тази прозрачна медуза просто отказва да умре и започва живота си отначало.

Когато е под смъртна заплаха, това удивително създание просто спира на място и пада на дъното. Там се случва биологично чудо: медузата се свива на малко клетъчно кълбо, губейки пипалата и формата си на възрастен индивид. В рамките на едно до три денонощия от това кълбо израства полип — най-ранната фаза от живота ѝ, която след това образува цяла колония и ражда стотици нови, млади медузи.

„От една медуза, която отказва да умре, получавате колония, която създава стотици нови. И всяка една от тях има същата способност да върти биологичния си часовник назад“, обяснява д-р Милиета.

Случайното откритие: Когато забравиш да нахраниш опитните животни

Удивителната способност на Turritopsis dohrnii е разкрита съвсем случайно през 1992 г. Италиански учен, който я изследва в лабораторията си, забравя да нахрани животните през уикенда. Очаквайки да ги завари мъртви в понеделник, той с изненада открива, че в контейнера са израснали напълно нови и здрави полипи.

🪼 Turritopsis dohrnii is a jellyfish only a few millimeters wide, and it has a remarkable trick. When it's injured, starving or stressed, an adult can shrink down, reorganize its cells and turn back into a young polyp. From there, it can grow into adult jellyfish all over again. ♾️ That's why it's nicknamed the "immortal jellyfish." It doesn't seem to die of old age, but it can still be eaten or killed by disease. (Illustration) — Wild Truths (@WildTruths035) October 15, 2026

Така науката разбира за процеса трансдиференциация. При повечето животни и хората специализираните клетки (нервни, мускулни и др.) остават такива до края на живота си, преди да остареят и умрат. При безсмъртната медуза обаче, зрелите клетки могат да загладят своите функции, да се върнат в състояние на стволови клетки и след това да се превърнат в съвсем друг тип клетки, нужни за изграждането на младото тяло.

Ключът към човешкото дълголетие: Генетичният превключвател

Учените от цял свят, сред които и екипи от Испания и университета „Джонс Хопкинс“, днес анализират ДНК на безсмъртната медуза. Проучванията показват, че нейният генетичен код съдържа множество копия на гени, които непрекъснато поправят повредите в ДНК и поддържат теломерите - защитните капачки на края на хромозомите, чието скъсяване при хората води до стареене и смърт.

Крайната цел на учените не е да превърнат възрастните хора в бебета по сценария на „Бенджамин Бътън“ - идея, която остава в сферата на научната фантастика. Целта е да се открие молекулярният „превключвател“, който да подмладява човешки тъкани и органи.

„Ако успеем да впрегнем тези процеси, това би революционизирало регенеративната медицина. Бихме могли да ускоряваме заздравяването на рани, да възстановяваме увредени тъкани след инфаркт или инсулт и дори да обръщаме процеси като Алцхаймер и загуба на зрение“, посочва онкологът Майкъл Колдобски.

Уязвимото безсмъртие

Въпреки че звучи непобедима, Turritopsis dohrnii е изключително крехко същество. В дивата природа много от тях загиват - стават плячка на по-големи хищници, умират от липса на планктон или биват задушени от водорасли. Освен това в лабораторни условия учените забелязват, че съществува предел на броя подмладявания, които даден индивид може да извърши.

„Безсмъртната медуза ни напомня, че животът и смъртта са неразделни страни на една и съща реалност. Дори най-безсмъртният организъм в природата трябва да се изправи пред своя край“, обобщава изследователката Мария Паскуал-Торнер.