Любопитно

Безсмъртната медуза, която пренаписва законите на биологията

Учените дешифрират тайните на медузата Turritopsis dohrnii - единственото животно, което обръща стареенето и се подмладява при стрес. Откритието може да революционизира медицината и лечението на Алцхаймер

20 октомври 2026, 10:57
Безсмъртната медуза, която пренаписва законите на биологията
Източник: iStock

В океанските дълбини живее създание, което е намерило рецептата за вечна младост. Дребната медуза Turritopsis dohrnii е единственото познато животно, което може да обърне процеса на стареене и да се върне в най-ранната си подрастваща фаза, когато животът ѝ е застрашен. Опитите на морския биолог Мария Милиета от Тексаския университет A&M показват, че дори подложена на екстремен глад, висока температура или промяна в солеността на водата, тази прозрачна медуза просто отказва да умре и започва живота си отначало.

Когато е под смъртна заплаха, това удивително създание просто спира на място и пада на дъното. Там се случва биологично чудо: медузата се свива на малко клетъчно кълбо, губейки пипалата и формата си на възрастен индивид. В рамките на едно до три денонощия от това кълбо израства полип — най-ранната фаза от живота ѝ, която след това образува цяла колония и ражда стотици нови, млади медузи.

„От една медуза, която отказва да умре, получавате колония, която създава стотици нови. И всяка една от тях има същата способност да върти биологичния си часовник назад“, обяснява д-р Милиета.

Случайното откритие: Когато забравиш да нахраниш опитните животни

Удивителната способност на Turritopsis dohrnii е разкрита съвсем случайно през 1992 г. Италиански учен, който я изследва в лабораторията си, забравя да нахрани животните през уикенда. Очаквайки да ги завари мъртви в понеделник, той с изненада открива, че в контейнера са израснали напълно нови и здрави полипи.

Така науката разбира за процеса трансдиференциация. При повечето животни и хората специализираните клетки (нервни, мускулни и др.) остават такива до края на живота си, преди да остареят и умрат. При безсмъртната медуза обаче, зрелите клетки могат да загладят своите функции, да се върнат в състояние на стволови клетки и след това да се превърнат в съвсем друг тип клетки, нужни за изграждането на младото тяло.

Ключът към човешкото дълголетие: Генетичният превключвател

Учените от цял свят, сред които и екипи от Испания и университета „Джонс Хопкинс“, днес анализират ДНК на безсмъртната медуза. Проучванията показват, че нейният генетичен код съдържа множество копия на гени, които непрекъснато поправят повредите в ДНК и поддържат теломерите - защитните капачки на края на хромозомите, чието скъсяване при хората води до стареене и смърт.

Крайната цел на учените не е да превърнат възрастните хора в бебета по сценария на „Бенджамин Бътън“ - идея, която остава в сферата на научната фантастика. Целта е да се открие молекулярният „превключвател“, който да подмладява човешки тъкани и органи.

„Ако успеем да впрегнем тези процеси, това би революционизирало регенеративната медицина. Бихме могли да ускоряваме заздравяването на рани, да възстановяваме увредени тъкани след инфаркт или инсулт и дори да обръщаме процеси като Алцхаймер и загуба на зрение“, посочва онкологът Майкъл Колдобски.

Уязвимото безсмъртие

Въпреки че звучи непобедима, Turritopsis dohrnii е изключително крехко същество. В дивата природа много от тях загиват - стават плячка на по-големи хищници, умират от липса на планктон или биват задушени от водорасли. Освен това в лабораторни условия учените забелязват, че съществува предел на броя подмладявания, които даден индивид може да извърши.

„Безсмъртната медуза ни напомня, че животът и смъртта са неразделни страни на една и съща реалност. Дори най-безсмъртният организъм в природата трябва да се изправи пред своя край“, обобщава изследователката Мария Паскуал-Торнер.

Източник: BBC    
Turritopsis dohrnii безсмъртна медуза вечна младост обръщане на стареенето биологично безсмъртие трансдиференциация стволови клетки регенеративна медицина генетика дълголетие
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Потъна корабът ABLE, ударен от дрон в българската изключителна икономическа зона

Потъна корабът ABLE, ударен от дрон в българската изключителна икономическа зона

Срив в Google Cloud парализира банки, здравни услуги и доставки в Европа

Срив в Google Cloud парализира банки, здравни услуги и доставки в Европа

Радев: Американският самолет над Черно море разузнава за потенциални заплахи

Радев: Американският самолет над Черно море разузнава за потенциални заплахи

Дръзка и сексапилна: 40-годишната Ирина Шейк зашемети с прозрачен тоалет на бляскаво парти

Дръзка и сексапилна: 40-годишната Ирина Шейк зашемети с прозрачен тоалет на бляскаво парти

От България до САЩ, Европа и Австралия: Успехът на едно семейно бутиково ателие от Пловдив

От България до САЩ, Европа и Австралия: Успехът на едно семейно бутиково ателие от Пловдив

biss.bg
Защо кучето обича да спи в дрехите ви

Защо кучето обича да спи в дрехите ви

dogsandcats.bg
1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми
Ексклузивно

1200 арестувани, горящи сгради, и 150 ранени полицаи: Протестите във Франция прераснаха в погроми

Преди 2 дни
Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване
Ексклузивно

Румъния: Свалените над Черно море дронове са ударни Geran с реактивно задвижване

Преди 2 дни
<p>Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена</p>
Ексклузивно

Имен ден днес празнуват всички, които носят "златни" имена

Преди 2 дни
Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица
Ексклузивно

Времето се обръща: Без валежи в неделя, слънце през новата седмица

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски проведе ключови разговори с пратеници на Тръмп в Осло

Зеленски проведе ключови разговори с пратеници на Тръмп в Осло

Свят Преди 7 минути

Срещата се състоя в момент на безпрецедентно напрежение между Киев и Вашингтон, породено от промени в американската политика и остри критики от страна на Тръмп

Лондон изпраща изтребители в Саудитска Арабия

Лондон изпраща изтребители в Саудитска Арабия

Свят Преди 17 минути

Великобритания разполага изтребители Typhoon в Саудитска Арабия за отбранителни мисии. Целта е защита на саудитското въздушно пространство от атаки с дронове и ракети от бунтовниците хути

.

Милано отвръща на удара: Правителството разполага 500 войници след дни на младежки бунтове

Свят Преди 33 минути

Насилието ескалира след протест срещу високите разходи за живот, прераснал в хаос. Маскирани групи младежи влязоха в сблъсъци с полицията, разбиваха витрини и плячкосваха магазини.

<p>Жена загина при нападение от акула в Южна Африка</p>

Южна Африка: Плувкиня загина при нападение от акула край плажа Ориент

Свят Преди 45 минути

В отговор властите незабавно затвориха плажовете Ориент и Ийстърн до второ нареждане. Издадено е официално предупреждение към гражданите да проявяват изключителна предпазливост

О Джей Симпсън

„Знаеш, че не бях сам“: Таен информатор и нови записи отварят отново случая „О Джей Симпсън“

Свят Преди 45 минути

Разкрити съдебни досиета отварят отново въпроса за липсващото оръжие и евентуален съучастник в двойното убийство от 1994 година

Започнаха парламентарните избори в Израел

Израел: Защо младите се обръщат към крайната десница

Свят Преди 56 минути

Тайван иска от Google да скрие остров в Южнокитайско море

Китайската армия следи американски боен кораб в Южнокитайско море

Свят Преди 1 час

Според Пекин, американският USS Charleston е „навлязъл незаконно“ край архипелага Спратли, нарушавайки китайския суверенитет. САЩ определят мисията като „операция за свобода на корабоплаването“ в международни води, за която не се изисква разрешение.

Складовете на веригите под лупа: БАБХ, КЗП и НАП започват обща акция в цялата страна

Складовете на веригите под лупа: БАБХ, КЗП и НАП започват обща акция в цялата страна

Парите ни Преди 1 час

Инспекторите ще проверяват произхода и безопасността на храните, цените и движението на стоките с висок фискален риск, ще се вземат и проби за лабораторни изследвания

„НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

„НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

Любопитно Преди 1 час

Той притежава онази рядка комбинация от плътен разпознаваем глас, музикален почерк, остър интелект и заразително чувство за хумор. Тази седмица в епизода на The Voice Cast гостува изпълнителят Тино, а разговорът бързо излиза извън рамките на стандартното, за да се превърне в истински „НЕлюбовен подкаст“

Италия изпраща 500 войници в Милано след грабежи и сблъсъци с протестиращи

Италия изпраща 500 войници в Милано след грабежи и сблъсъци с протестиращи

Свят Преди 1 час

Луксозни магазини затвориха врати след вълна от безредици, а правителството обмисля по-строги мерки за сигурност и ограничения на публичните събирания

Mащабна полицейска акция в Хасковско, 12 души са задържани

Mащабна полицейска акция в Хасковско, 12 души са задържани

България Преди 1 час

Полицията е изградила контролно-пропускателни пунктове на десетки места в областта

<p>Империята &quot;Вагнер&quot; и бизнесът за 400 млн. в Африка</p>

Империята "Вагнер" синът на Пригожин запазва контрола над бизнес за 400 млн. долара в Африка

Свят Преди 1 час

25-годишният наследник на Пригожин е успял да се противопостави на опитите на Кремъл да национализира активите на наемническата група в региона, пише The Wall Street Journal. Според разследване изданието, империята на Пригожин в Африка генерира над 400 млн. долара годишно от злато, оръжия и наркотици

Турция, Египет и Индия предлагат гаранции за корабоплаването в Черно море, Русия - против

Турция, Египет и Индия предлагат гаранции за корабоплаването в Черно море, Русия - против

Свят Преди 1 час

Инициативата предвижда безопасно преминаване на кораби до украински и руски пристанища за превоз на хранителни стоки, заяви Володимир Зеленски

Ерата на героите в “Игри на волята” започва тази вечер

Ерата на героите в “Игри на волята” започва тази вечер

Любопитно Преди 1 час

Две епични индивидуални битки очакват зрителите на NOVA

Парламентът се събира извънредно заради помилването на "петричкия Ескобар"

Парламентът се събира извънредно заради помилването на "петричкия Ескобар"

България Преди 1 час

Депутатите ще изслушат представители на затворническите власти, ДАНС и МВР за медицинските документи, поведението на Огнян Атанасов и обстоятелствата около помилването му през декември 2022 г.

<p>Близо 3000 случая на морбили в Турция от началото на годината</p>

Турция: Спад във ваксинациите предизвика епидемичен взрив на морбили

Свят Преди 1 час

Турция е изправена пред сериозна здравна криза с близо 3000 случая на морбили от началото на годината. Основната причина е спадът на ваксинационния обхват до 92%, под критичния праг за колективен имунитет.

Всичко от днес

От мрежата

Домашните котки знаят ли името си?

dogsandcats.bg

Мога ли да заразя котката ми с настинка

dogsandcats.bg
1

Новият епизод на The Voice Cast носи името: „НЕлюбовен подкаст“ със специален гост Тино

sinoptik.bg
1

Рентген помага на спасителите на животни

sinoptik.bg

Червена светлина: Защо терапията е хит сред подаръците напоследък

Edna.bg

Рита Уилсън за продължението на „Момичета“: Бих направила невъзможното за героинята си

Edna.bg

Румен Радев: Корабите в Черно море не са спрели и няма да спрат

Nova.bg

Мащабна акция на ГДБОП в няколко града: Десетки арестувани за предполагаеми онлайн измами за милиони евро (СНИМКИ)

Nova.bg