Силно земетресение разтърси Япония, има пострадали (ВИДЕО)

О сем души са ранени след като земетресение с магнитуд 6,6 по скалата на Рихтер разтърси югозападна Япония.

Епицентърът му е бил между островите Кюшу и Шикоку, съобщи Геоложката служба на САЩ.

The video of the earthquake that just happened in Japan. So far, there have been no reports of major damage. pic.twitter.com/sCCanipgVy