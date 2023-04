Силно земетресение разтресе Индонезия, има възможност за цунами

З еметресение с магнитуд 7,3 по скалата на Рихтер бе регистрирано западно от индонезийския остров Суматра във вторник, съобщи Индонезийската геофизична агенция (BMKG), което предизвика предупреждение за цунами за около два часа, предава Reuters, цитирани от Фокус.

Предупреждението за цунами, изискващо местните власти незабавно да инструктират жителите на засегнатия район да се отдалечат от бреговете, оттогава е отменено.

Европейско-средиземноморският сеизмологичен център (EMSC) по-рано определи земетресението с магнитуд 6,9 по Рихтер.

Трусът на дълбочина от 84 километра се случи в около 3 часа сутринта местно време (23 часа българско). По-късно бяха открити редица вторични трусове, като един от бях бе с магнитуд 5, показват данните на BMKG.

A magnitude 7.3 earthquake struck west of Indonesia's Sumatra island, triggering a tsunami warning for around two hours https://t.co/W87SiSJcH0 pic.twitter.com/3ILI7JE7Ey