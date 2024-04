Сигнал за бомба близо до ЕК в Брюксел

Ц ентралата на Европейската комисия в Брюксел е била евакуирана, след като по-рано днес е била получена бомбена заплаха, свързана със съседна сграда, съобщиха белгийски медии. Уточнява се, че полицията е извършила претърсване и не е било открито взривно устройство.

🚨BREAKING: BOMB SCARE NEAR EU HEADQUARTERS IN BRUSSELS



The police are conducting an evacuation and inspection of the area.



Source: Al Jazeera

pic.twitter.com/11qU5tPT2b