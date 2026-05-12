Шпионски скандал в САЩ: Коя е американска кметица, която подаде оставка и призна, че е таен агент на Китай

Б ившата кметица на град Аркадия Айлийн Уанг се съгласи да се признае за виновна по обвинения, че е действала като незаконен агент на китайското правителство, съобщиха в понеделник федералните прокурори. Това признание поставя действащ изборен служител в САЩ в центъра на дело за чуждестранно влияние, свързано с нерегламентирана координация с официални лица, свързани с Пекин. Уанг, която е представител на Демократическата партия и бе избрана през 2022 г., сега е изправена пред наказание до 10 години затвор и вече подаде оставка от поста си.

Федералните прокурори придвижват делото напред, докато местните власти оценяват въздействието на скандала върху общността в Южна Калифорния.

Коя е Айлийн Уанг?

58-годишната Уанг е политик от Южна Калифорния, която бе избрана в градския съвет на Аркадия през ноември 2022 г., а по-късно стана кмет чрез ротационната система за лидерство на органа. В Аркадия кметът се избира измежду петимата членове на съвета – структура, която издигна Уанг до поста след първото ѝ избиране на публична длъжност.

Като дългогодишен жител на града, тя стана първата жена от китайско-американски произход, избрана в съвета, помагайки на органа да придобие женско мнозинство за първи път в историята си. Преди да влезе в политиката, Уанг е активна в местни граждански и бизнес организации, включително Ротари клуб Аркадия и Търговската камара, като също така служи като президент на Американската югозападна търговска камара на САЩ от 2018 до 2022 г.

По време на кампанията си тя заложи на платформа, акцентираща върху ангажираността на общността и обществената безопасност. По време на мандата си участваше в местни инициативи, включително организиране на събития и подкрепа за жертвите след масовото влизане в стрелба в Монтерей Парк през 2023 г. В понеделник Уанг подаде оставка от градския съвет, оттегляйки се и от кметския пост след повдигането на федералните обвинения.

Какво твърдят прокурорите, че е направила?

Според съобщение за медиите от Министерството на правосъдието (DOJ), от края на 2020 г. до 2022 г. Уанг и Яонинг „Майк“ Сун са работили под ръководството на служители на китайското правителство за популяризиране на пропекински послания в Съединените щати.

От министерството посочват, че двамата са управлявали уебсайт, наречен U.S. News Center, който се представял за новинарска медия за местната китайско-американска общност, но в същото време е публикувал съдържание, директно диктувано от служители на Китайската народна република (КНР).

В един от примерите, цитирани от прокуратурата, китайски служител е изпратил на Уанг предварително написани материали чрез приложението WeChat, включително текстове, отричащи нарушенията на човешките права в Синдзян, които Уанг бързо е публикувала и споделила обратно със служителя като отчет. От Министерството на правосъдието добавят, че Уанг е правила редакции по указание на китайските представители и е докладвала показатели за ангажираността на аудиторията.

Държавното обвинение заявява още, че Уанг е комуникирала с лица, свързани с китайския разузнавателен апарат, и е признала, че не е разкрила ролята си на чуждестранен агент пред американските власти, нито е информирала читателите си, че част от съдържанието се публикува под диктовката на Пекин.

През октомври 2025 г. съучастникът ѝ Яонинг Сун вече се призна за виновен за това, че е действал като незаконен агент на чуждо правителство.

Директорът на ФБР Каш Пател написа в социалната мрежа X: „Кметът Уанг призна, че е действала като чуждестранен агент от поне 2020 до 2022 г. – разпространявайки пропаганда на КНР в САЩ и действайки по нареждане на КНР за насърчаване на техните интереси. Тя се съгласи да подаде оставка и да се признае за виновна. ФБР и нашите федерални партньори продължават да действат агресивно за изкореняването на подобен тип влияние в американските институции в цялата страна.“

Федерални обвинения и споразумение

Федералните прокурори обвиниха Уанг в едно престъпление – дейност в Съединените щати като незаконен агент на чуждо правителство, по-конкретно на Китайската народна република.

В свързано съдебно заявление Уанг се съгласи да се признае за виновна по тежкото обвинение, което предвижда максимално наказание до 10 години във федерален затвор. Властите уточняват, че обвинението произтича от факта, че тя е действала от името на китайски държавни структури, без да уведоми главния прокурор на САЩ, както изисква федералното законодателство.

Като част от споразумението си Уанг призна, че е укрила връзките си с китайски служители и не е информирала читателите на сайта си за произхода на материалите. Очаква се тя да се яви пред федералния съд в Лос Анджелис през следващите седмици, за да внесе официално признанието си. ФБР води разследването под надзора на Министерството на правосъдието.

Широки опасения за чуждестранно влияние

Случаят насочи общественото внимание към рисковете от чуждестранно влияние в местната и щатската политика, където избраните служители имат достъп до вземането на политически решения и публични платформи. Представители на Министерството на правосъдието коментираха, че укритите връзки с чужди правителства подкопават доверието и могат да повлияят на решенията в американските институции.

„Лицата, избрани на публични длъжности в Съединените щати, трябва да действат единствено в интерес на хората, които представляват“, заяви помощник-главният прокурор по национална сигурност Джон Айзенберг. Обвиненията идват на фона на засилените федерални усилия за противодействие на операции за влияние от страна на Китай и други държави.

„По собствените ѝ признания Айлийн Уанг тайно е обслужвала интересите на китайското правителство“, посочи в изявление Роман Рожавски, помощник-директор на отдела за контраразузнаване и шпионаж на ФБР. „Нека това послужи като ясно предупреждение: лицата, които действат от името на чужди правителства, за да влияят на нашата демокрация, ще бъдат идентифицирани, разследвани и изправяни пред правосъдието. Защитата на върховенството на закона и прозрачността на нашия демократичен процес остават в основата на мисията на ФБР.“