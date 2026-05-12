Свят

Шпионски скандал в САЩ: Коя е американска кметица, която подаде оставка и призна, че е таен агент на Китай

Бившата кметица на Аркадия се съгласи да се признае за виновна за участие в нелегална операция за чуждестранно влияние и разпространение на пропаганда, дирижирана от Пекин

12 май 2026, 13:52
Шпионски скандал в САЩ: Коя е американска кметица, която подаде оставка и призна, че е таен агент на Китай
Айлийн Уанг   
Източник: Getty Images

Б ившата кметица на град Аркадия Айлийн Уанг се съгласи да се признае за виновна по обвинения, че е действала като незаконен агент на китайското правителство, съобщиха в понеделник федералните прокурори. Това признание поставя действащ изборен служител в САЩ в центъра на дело за чуждестранно влияние, свързано с нерегламентирана координация с официални лица, свързани с Пекин. Уанг, която е представител на Демократическата партия и бе избрана през 2022 г., сега е изправена пред наказание до 10 години затвор и вече подаде оставка от поста си.

ФБР разследва кмет на калифорнийски град за работа в интерес на Китай

Федералните прокурори придвижват делото напред, докато местните власти оценяват въздействието на скандала върху общността в Южна Калифорния.

Коя е Айлийн Уанг?

58-годишната Уанг е политик от Южна Калифорния, която бе избрана в градския съвет на Аркадия през ноември 2022 г., а по-късно стана кмет чрез ротационната система за лидерство на органа. В Аркадия кметът се избира измежду петимата членове на съвета – структура, която издигна Уанг до поста след първото ѝ избиране на публична длъжност.

Като дългогодишен жител на града, тя стана първата жена от китайско-американски произход, избрана в съвета, помагайки на органа да придобие женско мнозинство за първи път в историята си. Преди да влезе в политиката, Уанг е активна в местни граждански и бизнес организации, включително Ротари клуб Аркадия и Търговската камара, като също така служи като президент на Американската югозападна търговска камара на САЩ от 2018 до 2022 г.

САЩ обвиняват Китай в шпионаж

По време на кампанията си тя заложи на платформа, акцентираща върху ангажираността на общността и обществената безопасност. По време на мандата си участваше в местни инициативи, включително организиране на събития и подкрепа за жертвите след масовото влизане в стрелба в Монтерей Парк през 2023 г. В понеделник Уанг подаде оставка от градския съвет, оттегляйки се и от кметския пост след повдигането на федералните обвинения.

Какво твърдят прокурорите, че е направила?

Според съобщение за медиите от Министерството на правосъдието (DOJ), от края на 2020 г. до 2022 г. Уанг и Яонинг „Майк“ Сун са работили под ръководството на служители на китайското правителство за популяризиране на пропекински послания в Съединените щати.

От министерството посочват, че двамата са управлявали уебсайт, наречен U.S. News Center, който се представял за новинарска медия за местната китайско-американска общност, но в същото време е публикувал съдържание, директно диктувано от служители на Китайската народна република (КНР).

Жена в САЩ е обявена за руски шпионин

В един от примерите, цитирани от прокуратурата, китайски служител е изпратил на Уанг предварително написани материали чрез приложението WeChat, включително текстове, отричащи нарушенията на човешките права в Синдзян, които Уанг бързо е публикувала и споделила обратно със служителя като отчет. От Министерството на правосъдието добавят, че Уанг е правила редакции по указание на китайските представители и е докладвала показатели за ангажираността на аудиторията.

Държавното обвинение заявява още, че Уанг е комуникирала с лица, свързани с китайския разузнавателен апарат, и е признала, че не е разкрила ролята си на чуждестранен агент пред американските власти, нито е информирала читателите си, че част от съдържанието се публикува под диктовката на Пекин.

Публични домове и политици: Как мрежата на Хан Лий шокира САЩ

През октомври 2025 г. съучастникът ѝ Яонинг Сун вече се призна за виновен за това, че е действал като незаконен агент на чуждо правителство.

Директорът на ФБР Каш Пател написа в социалната мрежа X: „Кметът Уанг призна, че е действала като чуждестранен агент от поне 2020 до 2022 г. – разпространявайки пропаганда на КНР в САЩ и действайки по нареждане на КНР за насърчаване на техните интереси. Тя се съгласи да подаде оставка и да се признае за виновна. ФБР и нашите федерални партньори продължават да действат агресивно за изкореняването на подобен тип влияние в американските институции в цялата страна.“

Федерални обвинения и споразумение

Федералните прокурори обвиниха Уанг в едно престъпление – дейност в Съединените щати като незаконен агент на чуждо правителство, по-конкретно на Китайската народна република.

В свързано съдебно заявление Уанг се съгласи да се признае за виновна по тежкото обвинение, което предвижда максимално наказание до 10 години във федерален затвор. Властите уточняват, че обвинението произтича от факта, че тя е действала от името на китайски държавни структури, без да уведоми главния прокурор на САЩ, както изисква федералното законодателство.

Принц Андрю, свалени обвинения и политически драми - един шпионски скандал във Великобритания

Като част от споразумението си Уанг призна, че е укрила връзките си с китайски служители и не е информирала читателите на сайта си за произхода на материалите. Очаква се тя да се яви пред федералния съд в Лос Анджелис през следващите седмици, за да внесе официално признанието си. ФБР води разследването под надзора на Министерството на правосъдието.

Широки опасения за чуждестранно влияние

Случаят насочи общественото внимание към рисковете от чуждестранно влияние в местната и щатската политика, където избраните служители имат достъп до вземането на политически решения и публични платформи. Представители на Министерството на правосъдието коментираха, че укритите връзки с чужди правителства подкопават доверието и могат да повлияят на решенията в американските институции.

„Лицата, избрани на публични длъжности в Съединените щати, трябва да действат единствено в интерес на хората, които представляват“, заяви помощник-главният прокурор по национална сигурност Джон Айзенберг. Обвиненията идват на фона на засилените федерални усилия за противодействие на операции за влияние от страна на Китай и други държави.

„По собствените ѝ признания Айлийн Уанг тайно е обслужвала интересите на китайското правителство“, посочи в изявление Роман Рожавски, помощник-директор на отдела за контраразузнаване и шпионаж на ФБР. „Нека това послужи като ясно предупреждение: лицата, които действат от името на чужди правителства, за да влияят на нашата демокрация, ще бъдат идентифицирани, разследвани и изправяни пред правосъдието. Защитата на върховенството на закона и прозрачността на нашия демократичен процес остават в основата на мисията на ФБР.“

Източник: Newsweek    
Айлийн Уанг незаконен агент китайско влияние федерални обвинения Аркадия Калифорния признание за вина пропаганда бивша кметица Министерство на правосъдието шпионаж
Последвайте ни
Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

Първа версия за взрива до детска градина в Горна Оряховица

Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава

Без прецедент: Всички 50 най-горещи точки на планетата се оказаха в една държава

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Ася Панджерова подаде оставка като заместник-министър на образованието

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

Методът „Топлин“: Защо техниката от „Дяволът носи Прада 2“ стана глобален тренд за справяне със стреса

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

Френски и Английски булдог: Прилики и разлики

dogsandcats.bg
Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината
Ексклузивно

Експерт: Цените на горивата ще останат високи поне до края на годината

Преди 6 часа
Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР
Ексклузивно

Как „божествени видения“ предсказаха падането на СССР

Преди 6 часа
<p>Празник е! Вижте кой има имен ден днес</p>
Ексклузивно

Празник е! Вижте кой има имен ден днес

Преди 7 часа
<p>Коя е малката Швейцария?</p>
Ексклузивно

Коя е малката Швейцария?

Преди 7 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

Осъдиха гръцка гражданка, опитала да подкупи полицаи

България Преди 20 минути

Със същата присъда на подсъдимата е наложена и глоба в размер на 5112,92 евро

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Любопитно Преди 37 минути

"Затворена Европа“: ЕС издаде стотици хиляди визи на руснаци през 2025 година

"Затворена Европа“: ЕС издаде стотици хиляди визи на руснаци през 2025 година

Свят Преди 59 минути

Това е парадокс, който предизвиква все по-голямо недоволство в коридорите на Европейския парламент

Ефектът „Whimsy“: Защо поколението Z избра капризната жизнерадост пред отчаянието?

Ефектът „Whimsy“: Защо поколението Z избра капризната жизнерадост пред отчаянието?

Любопитно Преди 1 час

Младите хора от Gen Z се борят с масови съкращения, икономически застой и инфлация, която изяжда покупателната им способност

Снимката е илюстративна

Изчезнали туристи бяха открити мъртви и прегърнати след изригване на вулкан

Свят Преди 1 час

Двама сингапурци загинаха прегърнати под каменни отломки на индонезийския остров Халмахера; жертвите са пренебрегнали забраната за изкачване на вулкана Дуконо заедно с група от още 20 души

<p>Ще се оттегли ли Киър Стармър от поста премиер на Великобритания?</p>

Стармър: Няма да се оттегля от поста премиер на Великобритания

Свят Преди 1 час

Междувременно британският вестник "Телеграф" съобщи, че още петима членове на кабинета са призовали Стармър да подаде оставка

Русия обяви край на примирието с Украйна

Русия обяви край на примирието с Украйна

Свят Преди 1 час

Противовъздушната отбрана на Москва съобщи за активни действия през последното денонощие

Хакери вече използват AI: Как да се предпазим

Хакери вече използват AI: Как да се предпазим

Технологии Преди 1 час

Специалисти на Google обявиха, че са предотвратили първата мащабна хакерска атака, която използва изкуствен интелект, за да постигне целите си и да атакува уязвими устройства и системи преди те да получат нужните софтуерни ъпдейти за защита

<p>&quot;Булгаргаз&quot; предлага по-ниска цена на природния газ за юни</p>

"Булгаргаз" предлага с 1% по-ниска цена на природния газ за юни

Теми в развитие Преди 1 час

Предстои КЕВР да проведе открито обществено обсъждане на заявлението

Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица

Експлозия в близост до детска градина в Горна Оряховица

България Преди 1 час

Всички деца са били изведени навън своевременно

Снимката е архивна

Притиснат от войната в Иран: Тръмп спешно заминава за Китай, за да спасява рейтинга си

Свят Преди 1 час

Сринатият рейтинг от конфликта с Техеран принуждава американския президент да търси спешна външнополитическа победа в Пекин, но амбициите му са свити до минимални икономически сделки и тактическо примирие

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Разградско го издирва (СНИМКА)

Виждали ли сте този мъж? Полицията в Разградско го издирва (СНИМКА)

България Преди 2 часа

71-годишният Нутфула Хюсеин Ахмед е напуснал дома си около 6:00 ч. в понеделник и оттогава е в неизвестност

Спрете стареенето с 6 ключови навика след 60 години

Спрете стареенето с 6 ключови навика след 60 години

Любопитно Преди 2 часа

Разберете какво точно трябва да се направи, за да останем енергични и здрави след 60-годишна възраст

Акумулаторна, безжична, портативна почистваща система!

Акумулаторна, безжична, портативна почистваща система!

Любопитно Преди 2 часа

Високо налягане за мощно измиване

По контракта "Боташ": Shell ще достави 1 танкер LNG до терминал в Турция

По контракта "Боташ": Shell ще достави 1 танкер LNG до терминал в Турция

Свят Преди 2 часа

Общо пет компании са подали оферти в процедурата за доставка на един товар LNG в размер на 1 000 000 мегаватчаса

„Ще те изкормя и закопая“: Рецидивист преби с кристален пепелник жената, с която живее в „Люлин“

„Ще те изкормя и закопая“: Рецидивист преби с кристален пепелник жената, с която живее в „Люлин“

България Преди 2 часа

Софийска районна прокуратура повдигна две тежки обвинения срещу 44-годишния Й.С. и поиска от съда постоянното му оставане в ареста след бруталния среднощен терор в условията на домашно насилие

Всичко от днес

От мрежата

Ирландски вълкодав или Немски дог: Кой от тези нежни гиганти е подходящ за вас?

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Какви истории пазят чешмите в Лугорието

sinoptik.bg
1

Планината Голо Бърдо има нов първенец

sinoptik.bg

„Брънч за начинаещи“ с ексклузивна премиера в NOVA PLAY

Edna.bg

Истории за всяко настроение: какво да гледате през май с Arena Select от Vivacom

Edna.bg

Пастор разкри какви са целите на ЦСКА до края на сезона

Gong.bg

„Къртицата“ в Реал Мадрид е разкрита?

Gong.bg

Взрив до детска градина в Горна Оряховица, полицията проверява химическо предприятие (ВИДЕО+СНИМКИ)

Nova.bg

Жълт код за силен вятър в сряда, ще има валежи и градушки

Nova.bg