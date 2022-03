Жена в САЩ е обявена за руски шпионин

Жена с двойно руско-американско гражданство е обвинена в това, че е действала като шпионин в САЩ, според съдебни документи, в които се казва, че е управлявала организации, които "се стремят да разпространяват руска пропаганда". За това разказват от CNN.

Елена Брансън беше обвинена във вторник в това, че е действала и заговорничила да действа незаконно в САЩ като агент на руското правителство, умишлено не се е регистрирала съгласно Закона за регистрация на чуждестранни агенти, в заговор за извършване на визова измама и даване на неверни изявления пред ФБР, според наказателна жалба.

В жалбата се твърди, че Брансън е избягала в Русия през 2020 г.

Поне от 2011 г. Брансън е работила от името на руското правителство и руски официални лица за прокарване на руските интереси в САЩ, се казва в жалбата.

Прокурорите твърдят, че тя е координирала срещи за руски служители, за да лобират американски политически служители и бизнесмени, и управлявала организации за публично популяризиране на политиките на руското правителство.

