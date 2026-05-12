Свят

ФБР разследва кмет на калифорнийски град за работа в интерес на Китай

Прокуратурата твърди, че е публикувала пропагандни материали в периода 2020–2022 г.

12 май 2026, 07:55
Източник: Getty Images

К метът на град Аркадия в американския щат Калифорния Ейлийн Уанг се е съгласила да се признае за виновна по обвинения, че е действала като нерегистриран чужд агент в интерес на Китай в Съединените щати, съобщават американските власти, цитирани в съдебни документи, разсекретени в понеделник.

Аркадия е заможен град с около 55 000 жители, разположен на около 24 километра североизточно от центъра на Лос Анджелис. Уанг, на 58 години, е избрана в градския съвет през 2022 година и впоследствие заема поста кмет.

Според прокуратурата в Лос Анджелис, Уанг е признала, че е публикувала пропагандни материали в подкрепа на Китай по указания на представители на китайското правителство. Тя трябва да се яви в съда и да официализира признанието си в следващите седмици, съобщава американската прокуратура, цитирана от The Japan Times.

Разследването на ФБР твърди, че между 2020 и 2022 година Уанг е използвала новинарски уебсайт, който е управлявала, за публикуване на съдържание в подкрепа на китайската държава, включително текст, в който се отричат обвиненията за геноцид и принудителен труд в региона Синдзян.

Мъж, за когото се твърди, че е участвал с нея в тази схема за пропаганда, вече се е признал за виновен през октомври и изтърпява четиригодишна присъда, се посочва още в съобщението.

"Според собственото ѝ признание, Ейлийн Уанг тайно е служила на интересите на китайското правителство", заяви помощник-директорът на ФБР за контраразузнаване и шпионаж Роман Рожавски. "Нека това послужи като ясно предупреждение: лицата, които действат от името на чужди правителства, за да влияят на нашата демокрация, ще бъдат открити, разследвани и изправени пред правосъдието."

Източник: The Japan Times    
Кмет на Аркадия Ейлийн Уанг Китайски агент Калифорния Пропаганда ФБР разследване Чуждо влияние Обвинения за геноцид Синцзян Американска демокрация
