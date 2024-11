Трафик на новородени бебета, инжекции и фалшиво секцио: Шокираща измама в Нигерия

В Нигерия, където социалният натиск върху жените да заченат може да доведе до тормоз и насилие, много жени са принудени да прибягват до крайни мерки. Загадъчна измама, разследвана повече от година от BBC, включва престъпници, които се представят за лекари и предлагат "чудодейни лечения за безплодие".

Процесът започва с инжекции, лекарства или други вещества, които уж помагат на жените да заченат, но точният им състав остава неизвестен. Жените често съобщават за телесни промени, като подуване на корема, които ги карат да вярват, че наистина са бременни. Някои от тях твърдят, че носят децата си вече 15 месеца, което е медицински невъзможно.

Една от тези жени е Чиома (псевдоним). Тя твърди, че бебето Хоуп е нейният биологичен син, въпреки съмненията на семейството на съпруга ѝ, Айк. След осем години неуспешни опити за зачеване, тя го възприема като свое чудо. Петима от роднините на Айк обаче поставят под съмнение твърденията ѝ, особено вярването, че е носила бебето 15 месеца.

Двойката се обръща за помощ към Ифи Обинабо, комисар по въпросите на жените и социалните грижи в щата Анамбра, който започва разследване на случая.

Преди повече от година, Чиома търси помощ в неортодоксална клиника, предлагаща съмнително "лечение на безплодие", което е част от по-голяма измама, насочена към жени, страдащи от безплодие и трафик на хора.

BBC получава достъп до офиса на комисаря, за да разследва измамата.

Репортерите под прикритие на BBC проникват в една от тези клиники в щата Анамбра. Те се представят за двойка, опитваща се да зачене, и посещават клиника, управлявана от жена, известна като "д-р Рут". Клиниката се намира в разрушен хотел в Ихиала.

Когато репортерите се срещат с "д-р Рут", тя им предлага лечение, което обещава да им позволи да изберат пола на детето си. Първоначалната процедура струва 350 000 найри (около 205 долара) и включва инжекция и хапчета, които трябва да се приемат у дома.

Жените се съветват да не се консултират с традиционни лекари, тъй като измамниците твърдят, че нито един тест или ултразвук няма да открие бременността. Когато настъпи моментът за "раждане", те получават "лекарства" за предизвикване на раждане, като се изисква допълнително заплащане. Процесът на раждане може да включва седация или дори халюцинации, като жените се събуждат с бебета и им се съобщава, че са родили. Някои дори откриват, че имат белег от цезарово сечение.

Месец по-късно репортерите на BBC се връщат и им се показва устройство, подобно на ултразвук, което уж показва сърдечния ритъм на бебето. Те получават поздравления за "бременността" си, но са предупредени, че тя може да продължи повече от девет месеца без скъпо лекарство, което е необходимо за "раждането" — на стойност между 1,5 и 2 милиона найри (около 1180 - 945 долара). Тези твърдения не са научно обосновани, но много отчаяни жени се поддават на измамата.

Разследването на BBC разкрива широкото разпространение на дезинформацията относно тези фалшиви бременности, които често се обсъждат в групи във Facebook. Някои жени от Нигерия и извън нея споделят истории за "чудодейни бременности", което допълнително подхранва вярата в измамата. Тези групи често включват измамници, които активно търсят жени и ги насочват към клиники, предлагащи измамни лечения.

Властите обясняват, че за да завършат измамата, трафикантите се нуждаят от новородени бебета. Те обикновено търсят уязвими бременни жени, много от които са млади и нямат достъп до аборти в страна, където те са незаконни. През февруари 2024 г. беше разкрито нападение в съоръжение в щата Анамбра, при което бяха открити отвлечени бременни жени, някои едва на 17 години. Някои от тези жени били подмамени да посетят клиниката, без да знаят, че бебетата им ще бъдат продадени на клиенти.

Една от жените, идентифицирана с псевдоним Уджу, разказва, че ѝ е предложена сума от 800 000 найри (около 470 долара) за нейното бебе.

Комисар Обинабо, която води борбата срещу тези измами, заяви, че извършителите експлоатират уязвимите жени като Уджу, за да осигурят бебета на своите клиенти.

В края на разследването Обинабо заплашва да премахне бебето Хоуп от грижите на Чиома, но в крайна сметка решава да позволи на двойката да го задържи, приемайки, че са жертви на измама. Ситуацията остава напрегната, като бъдещето на Чиома и Айк с Хоуп зависи от това дали биологичните родители на детето ще се явят.

Експертите предупреждават, че ако обществените нагласи към безплодието, репродуктивните права и осиновяването не се променят, тези измами ще продължат да процъфтяват, подхранвани от отчаянието на жените и тяхната мечта за майчинство.

