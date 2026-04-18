Шестима загинали при стрелба в Киев, нападателят е ликвидиран, съобщи Зеленски

Ш естима души за загинали при стрелба в Киев. Нападателят също е бил ликвидиран от местните власти. Това обяви днес украинският президент Володимир Зеленски, предава УНИАН.

''Към момента 10 души са хоспитализирани с рани и наранявания. На всички им се оказва необходимата помощ. Четирима заложници са спасени. Разчитаме на оперативно разследване. Разследващи от Националната полиция и Службата за сигурност на Украйна работят. Възложих на министъра на вътрешните работи и на ръководителя на Националната полиция на Украйна да предоставят на обществеността цялата проверена информация по този случай'', написа Зеленски в Telegram.

Според предварителна информация починалите са се намирали в местен супермаркет, където стрелецът е започнал да стреля.

Главният прокурор на Украйна Руслан Кравченко потвърди в Telegram, че стрелецът е родом от Москва.

''В Голосеевски район на столицата 58-годишен родом от Москва е открил огън, убивайки четирима души, а след това се е барикадирал в супермаркет и е държал заложници. Според предварителни данни той е използвал автоматично оръжие. В същото време е избухнал пожар в апартамента, където е бил регистриран нападателят'', каза Кравченко.

По-късно стана известно, че служителите на реда са елиминирали стрелеца по време на щурма на супермаркета. Министърът на вътрешните работи на Украйна Игор Клименко също подчерта, че преди операцията са се опитали да се свържат с нападателя.