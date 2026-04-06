Дребният шрифт: Защо германските мъже вече не могат свободно да напускат страната

Н езабелязана клауза в мащабни промени в политиката за военна служба на Германия предизвика вълнение, след като стана ясно, че законът изисква мъже на възраст до 45 години да получават разрешение от въоръжените сили преди всеки значителен престой в чужбина, дори в мирно време.

Законодателството, което влезе в сила на 1 януари, има за цел да укрепи армията и изисква всички 18-годишни мъже да попълнят въпросник, за да се оцени тяхната пригодност за служба във въоръжените сили, но не стига до въвеждане на наборна служба.

Ако „модернизираният“ модел не успее да привлече достатъчно новобранци, парламентът ще бъде принуден да обсъди повторното въвеждане на задължителната служба, заяви министърът на отбраната Борис Писториус, когато законодателството беше прието от долната камара на Бундестага през декември.

Дребният шрифт, който до голяма степен остана незабелязан, докато медийна публикация не насочи вниманието към него тази седмица, гласи, че мъже на възраст от 17 до 45 години трябва да кандидатстват за разрешение, за да напуснат Германия за повече от три месеца, пише The Guardian.

Клаузата потенциално може да засегне милиони германски граждани, предприемащи всичко – от година пауза в образованието (gap year) или обучение в чужбина до нова работа или творчески отпуск.

Тя предизвика напрегнато медийно отразяване в страна, където промените в политиката за военна служба вече доведоха до улични протести от ученици, засегнати от новите изисквания на закона.

Министерството на отбраната потвърди изискването, за което първо съобщи вестник Frankfurter Rundschau. Говорител на министерството заяви, че новото законодателство е създадено, за да установи рамка за наборна служба, ако бъде необходимо, което прави нужно да се знае местонахождението на потенциалните наборници в случай на спешна нужда.

„Според формулировката на закона, мъжете на възраст 17 и повече години са длъжни да търсят предварително одобрение от съответния кариерен център на Бундесвера за престои в чужбина, продължаващи повече от три месеца“, каза той. Законът предвижда това задължение да отпада на 45-годишна възраст.

Политиката изисква разрешение за пребиваване в чужбина за продължителен период дори извън кризисни времена, възраждайки правило на десетилетия. Въпреки това министерството заяви, че то остава до голяма степен без практически последици за засегнатите мъже.

„Регулацията вече се прилагаше по време на Студената война и нямаше практическо значение; по-специално тя не подлежи на санкции“, каза говорителят.

Министерството не уточни колко души са подали искане за разрешение тази година. Говорителят посочи, че одобрението за престой в чужбина ще бъде рутинно, стига наборната служба да не е в сила и Германия да не е изправена пред извънредна ситуация по сигурността.

„Ще изясним чрез административни разпоредби, че разрешението се счита за дадено, докато военната служба е доброволна“, каза той, добавяйки: „Тъй като военната служба съгласно действащия закон се основава изключително на доброволно участие, такива разрешения по принцип трябва да бъдат давани“.

Говорителят заяви, че ще има широки изключения от изискването за разрешение „отчасти за да се избегне ненужна бюрокрация“.

Остава неясно обаче каква процедура ще трябва да използват мъжете, за да получат разрешение, преди облекчените правила да влязат в сила, или колко време ще отнеме това.

Политиката има за цел да намери достатъчно доброволци, за да увеличи числеността на армията до 460 000 души, състоящи се от 260 000 действащи военнослужещи и 200 000 резервисти, до 2035 г. В момента страната разполага със 182 000 действащи военнослужещи и малко под 50 000 резервисти.

Задължителната военна служба беше преустановена през 2011 г. при тогавашния канцлер Ангела Меркел.

Германският канцлер Фридрих Мерц иска да създаде най-силната конвенционална армия в Европа на фона на нарастващата заплаха от Русия след пълномащабното нахлуване на Кремъл в Украйна и съмненията относно ангажимента на САЩ към европейската сигурност при Доналд Тръмп.

Миналата година Германия освободи по-голямата част от разходите за отбрана от конституционната „дългова спирачка“. Освен това тя задели над 500 милиарда евро (436 милиарда паунда) за отбрана за периода между 2025 и 2029 г.