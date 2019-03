Р усия вече има две милиардерки. Татяна Бакалчук развила бизнеса си, докато била по майчинство. Днес компанията й за пазаруване в интернет се развива толкова, че е оценена на 1,2 млрд. долара.

Собственичката Wildberries Татяна Бакалчук стана втората жена-милиардер в Русия, съобщи „Форбс“.

Нейното състояние е над един милиард долара. Първата милиардерка в Русия е президентът на компанията Inteco Management Елена Батурина.

Тази година Wildberries зае четвърто място в рейтинга на най-скъпите компании в Русия (след "Яндекс", Mail.Ru Group и Avito), получавайки оценка на стойността си от 1,2 млрд. долара.

Това не е публично дружество, така че неговата стойност се изчислява въз основа на данни за продажбите и печалбите, както и за мултипликатори на подобни проекти и оценки на рискови капиталисти, се казва в материала.

По образование Бакалчук ​​е учител по английски език. През 2004 г. основава Wildberries със съпруга си. Първоначално двойката продава женско облекло от каталозите на Otto и Quelle, асортиментът постепенно се разширяваше и сега сайтът предлага голямо разнообразие от продуктови категории. Около 60 милиона души посещават „магазина“ всеки месец.

Introverted, daring, and very rich Meet Tatyana Bakalchuk, half of Russia’s woman-billionaire population https://t.co/iyeR3klVoO pic.twitter.com/oRdVkUixRX — East-West Digital (@EWDN_Russia) February 22, 2019

Миналата година оборотът на Wildberries нарасна със 72% и достигна 118,7 млрд. рубли.

Компанията извършва онлайн търговия в Русия, Беларус, Казахстан, Киргизстан и Армения.

Тя се превърна в една от петте най-скъпи компании в Русия и дори понякога е сравнявана с Amazon.

Татяна Бакалчук стартира Wildberries месец след раждането на първото си дете. По това време тя просто искала да се върне към работата си като учител по английски (точно като Джак Ма!), но установила, че бебето изисква много внимание.

Тогава се появява бизнес идеята и със съпруга й Владислав инвестират $700 за пускането на Wildberries и допълнителни $70 на ден за реклама. Тя си представяла компанията като място за хора като нея - майка с ниски доходи и с ограничено време за пазаруване.

Татяна, която сега е на 43 години и е майка на четири деца, поръчвала дрехи в насипно състояние от каталога за поръчки по пощата от Германия и публикувала сканираните снимки на дрехите на своя уебсайт.

Тя доставяла пакети на клиентите си, вместо да ги накара да ги вземат от нейния „офис“, който бил всъщност нейният апартамент.

С разрастването на бизнеса, Татяна започва работа с контрагенти. Първият, когото наема, изчезва, след като му платила. Тя се бори да си възвърне загубата, но никога не губи постоянството си.

От малък офис в апартамент Wildberries се разраства до огромна компания със складове и 15 000 служители.

"Не трябва да се срамуваш да гледаш децата си и служителите си в очите ... Всичко, което правиш, правиш според съвестта си", казва тя.

Днес Wildberries навлиза в продажбите на мобилни телефони, макар че дрехите и обувките все още носят 70% от приходите на компанията. Компанията извършва 150 000 поръчки на ден и разполага с повече от 600 камиона и микробуси в Русия и съседните страни, за да доставя пакетите. Има около 1700 пик-ъп точки, където клиентите могат да опитат дрехите и да ги върнат, ако не пасват.

Бакалчук ​​е един от най-потайните и загадъчни хора в най-богатите руски среди. Няма много нейни снимки в медиите и дори има слухове, че тя изобщо не съществува. Независимо от това, някой е построил Wildberries и този човек, независимо дали е мистериозната Татяна Бакалчук ​​или не, е милиардер.

Състоянието на първата жена милиардер Елена Батурина, която е съпруга на бившия московски кмет Юрий Лужков, се оценява на 1,2 милиарда долара.

Преди година на второ място бе Елена Риболовлева, бившата съпруга на милиардера, собственик и президент на френския футболен клуб "Монако" Дмитрий Риболовлев. Тази година тя е на трето място, като изданието оценява богатството ѝ също на 600 милиона долара.

Elena Rybolovleva won over $4,5 BILLION in the most expensive divorce ever with Dmitry Rybolovlev! #jackpot pic.twitter.com/U0zqLZNFPf — Luxury Design (@LuxuryDesignFR) May 20, 2014

Основният собственик на авиокомпаниите "Сибир и Глобус" (от групата Ес7 (S7)) Наталия Филева е на четвърто място с капитал от 600 милиона долара. Челната петица завършва с члена на съвета на директорите на "Прогрес капитал" и бивш акционер в завода "Лебедянский" Олга Белявцева (500 милиона долара).

По-рано "Форбс" публикува класация на 200 най-богати руски бизнесмени. Рейтингът е оглавяван от председателя на съвета на директорите на металургическия комбинат в Новолипицк Владимир Лисин (19,1 милиарда долара). На второ място е основният акционер в Северстал Алексей Мордашов (18,7 милиарда долара). На третото - шефът на Новатек Леонид Михелсон (18 милиарда долара).

Михелсон оглавяваше рейтинга две години поред - пpез 2017 и 2016 година.

