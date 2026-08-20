Украински дронове удариха „руския Амазон“ - милиарди изгоряха в пламъци

Дим се издига след украинска атака с дрон срещу склад на компанията „Уайлдберис“ в Санкт Петербург

Украински дронове са атакували около 20 логистични обекта на „Wildberries“ в Русия, включително огромни складове от Москва до Урал. Според руски медии щетите се оценяват на 2–4 млрд. долара, а почти 30% от складовите площи на компанията са унищожени.

Ударите засягат стотици хиляди търговци и милиони потребители, тъй като Wildberries е най-голямата руска платформа за онлайн търговия. Компанията обслужва около 500–800 хил. търговци, а прекъсването на логистиката вече води до загуби, проблеми с кредити и натиск върху малкия бизнес.

Киев представя атаките като начин да наруши военните доставки и да пренесе усещането за войната дълбоко в Русия, докато Москва ги определя като атаки срещу граждански обекти. Анализатори обаче смятат, че на този етап ударите могат да нанесат сериозни щети на бизнеса, но едва ли ще парализират руската икономика.

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Атаките започнаха през един юлски уикенд и продължават вече месец – от Москва и Санкт Петербург, през градове в южната част на страната, чак на изток до Урал. Мишените не бяха петролни рафинерии, морски пристанища или оръжейни заводи, поразявани при други украински удари, а складове, благодарение на които удобството на онлайн пазаруването достига до всички краища на Русия. Украински дронове нанесоха удари по огромните складови бази на „Уайлдберис“ (Wildberries), най-голямата компания за онлайн търговия в Русия, като изпепелиха стоки за милиарди долари и накараха широки слоеве от населението да усетят войната непосредствено, предаде Асошиейтед прес.

Атаките срещу около 20 обекта на „Уайлдберис“ показаха способността на Киев да нанася удари надлъж и нашир из Русия и поставиха ново предизвикателство пред президента Владимир Путин близо четири години и половина след пълномащабното нахлуване в Украйна, допълни агенцията.

Преките икономически щети от офанзивата – оценявани от руски медии на между 2 и 4 милиарда долара – може да изглеждат ограничени. Но скоро последиците ще засегнат хиляди търговци, които разчитат на „Уайлдберис“ за препитанието си, и ще принудят Кремъл да избира между неприятни алтернативи, отбеляза Ройтерс.

„Уайлдберис“ безспорно е най-голямата компания в сферата на онлайн търговията в Русия. Миналата година през платформата ѝ са продадени стоки на стойност около 75 милиарда долара – с 49% повече спрямо предходната година и сума, равняваща се на 3% от руския брутен вътрешен продукт. Според руски медии украинските удари вече са унищожили почти 30% от общите складови площи на компанията.

Сред аргументите за ударите по логистичните центрове се посочва, че в платформата могат да се купуват военни стоки, предаде Укринформ.

Украйна твърди, че „Уайлдберис“, чийто огромен асортимент включва наред с обичайните дрехи, козметика и електроника и изделия като очила за нощно виждане, бронежилетки и каски, подпомага руските военни усилия. Украински представители заявиха, че „Уайлдберис“ продава на военните оборудване и технически компоненти, включително дронове. Компанията и Кремъл заявяват, че тя не снабдява армията.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков призна в края на юли, че положението, в което се намират „Уайлдберис“ и малките и средните предприятия след украинските нападения, е трудно, но правителството работи по въпроса, предаде ТАСС. „Киевският режим продължава да атакува граждански обекти и това потвърждава терористичната същност на киевския режим“, добави той.

Нападенията разтърсиха сериозно бизнес империята, изградена от Татяна Ким – най-богатата жена предприемач в страната, чието състояние се оценява на 8,1 милиарда долара.

Стотици хиляди отделни търговци загубиха стоката си, което предизвика сътресения в руската икономика. При разрастването си „Уайлдберис“ взе огромни заеми от ВТБ и други банки и вероятно ще срещне трудности с изплащането им, което ще окаже допълнителен натиск върху финансовата система.

Ким, която е на 50 години, е родена в Грозни, столицата на Чечения, в етнически корейско семейство. Баща ѝ е инженер, а майка ѝ – учителка. Създава „Уайлдберис“ през 2004 г. от апартамента си в Москва малко след раждането на първото си дете, докато работи като учителка по английски език.

„Идеята се роди от собствените ми нужди и се оказа, че от нея имат нужда стотици хиляди хора“, казва Ким, която днес е майка на седем деца. „Ако даден продукт или услуга улеснява собствения ви живот, значи сте на прав път“, добавя тя.

Първоначално „Уайлдберис“ продава дрехи, а впоследствие разширява дейността си с електроуреди, стоки за дома, козметика, книги и много други продукти. Платформата с характерното си лилаво лого се превърна в безспорен лидер в електронната търговия и на нея се падат около половината от всички онлайн поръчки в Русия. Големи и малки компании я използват, за да складират, изпращат и доставят стоки в 11-те часови зони на страната.

Според различни оценки между 500 000 и 800 000 търговци използват „Уайлдберис“, често определяна като „руския Амазон“. След като западни марки напуснаха Русия заради войната в Украйна, онлайн търговците запълниха празнината със стоки от Китай, Турция, Обединените арабски емирства и други държави.

Компанията придоби и банка, навлезе в туристическия сектор и дори обмисляше да купи авиокомпания.

През 2024 г. Ким се разведе със съпруга си Владислав Бакалчук, което предизвика борба за контрол над компанията. Бакалчук потърси подкрепата на чеченския лидер Рамзан Кадиров и страховитите му паравоенни формирования, но в крайна сметка загуби битката, чиято кулминация беше престрелка в бизнес център край Кремъл, при която двама души бяха убити, а няколко – ранени.

За разлика от по-малките си конкуренти „Озон“ (Ozon) и „Яндекс Маркет“ (Yandex Market), компанията се гордееше с това, че в основата на огромната ѝ логистична мрежа стоят около две дузини гигантски обекта, в които стоките се складират, преди да бъдат изпратени към близо 100 000 пункта за получаване на поръчки.

След като Украйна възприе стратегия за атаки с дронове с голям обсег дълбоко във вътрешността на Русия, тя разшири кръга на мишените си от военни бази, петролни рафинерии и друга инфраструктура до складове на „Уайлдберис“, които се оказаха особено лесни за поразяване цели.

След първата атака на 18 юли в Електростал, източно от Москва, и в югозападната Тамбовска област складове на „Уайлдберис“ започнаха един след друг да пламват в огромни пожари, кадри от които заляха социалните мрежи.

Складовете, някои от които са с площ до 300 000 квадратни метра, не бяха защитени. Пожарът в Електростал – ключов логистичен център за Московска област – беше потушаван в продължение на три дни.

В неделя Украйна подпали друг подобен логистичен център в Подолск, също край столицата.

Седем от десетте най-големи логистични центъра на „Уайлдберис“ са извадени от строя, съобщи украинското Министерство на отбраната.

„Това не са военни цели или политически обекти с висока стойност, затова не са особено добре охранявани и действително не са изградени така, че да могат да понесат удари с дронове“, каза за АП Марк Галеоти, специалист по Русия и водещ на подкаст, който ръководи консултантската компания „Маяк Интелиджънс“ (Mayak Intelligence).

Ударите се простираха от европейската част на Русия до Екатеринбург, на повече от 2000 километра от границата с Украйна.

Ким заяви, че защитата на обектите на „Уайлдберис“ е била „подсилена и укрепена“, но атаките продължиха. Някои складове понесоха само незначителни щети и Украйна опита да ги порази отново.

„Уайлдберис“ съобщи, че реорганизира веригите си за доставки, за да създаде „партньорски хъбове“ за съхраняване на стоки – труден процес предвид зависимостта на компанията от големите складови бази.

Михайло Подоляк, съветник на украинския президент Володимир Зеленски, заяви, че целта на атаките е да нарушат военните доставки, да предизвикат недоволство сред населението и да породят ефект на доминото в руската икономика чрез натиск върху големи банки, сред които ВТБ и „Сбербанк“, отпуснали огромни заеми на „Уайлдберис“.

В края на 2025 г. задълженията на „Уайлдберис“ се оценяваха на равностойността на около 15 милиарда долара.

Малкият и средният бизнес в Русия вече беше засегнат тежко от повишаването на данъците, регулаторните пречки и в последно време от кризата с горивата, предизвикана от атаките срещу петролни рафинерии.

Наскоро „Уайлдберис“ промени политиката си спрямо търговците, като се освободи от отговорност за стоки, повредени при „форсмажорни обстоятелства“, сред които са включени и атаки с дронове.

Ким обеща да подкрепи търговците с намаления на таксите за складиране, безплатно прехвърляне на стоките към други обекти, кредити при преференциални условия и други мерки. „Уайлдберис“ изплати и някои обезщетения, които обаче покриха само малка част от загубите.

Руската централна банка поиска от кредиторите да преструктурират заемите на малките и средните предприятия, които са загубили стоките си.

Междувременно много собственици на пунктове за получаване на поръчки от „Уайлдберис“ губят приходи заради рязко намалелите доставки. Някои изразиха в социалните мрежи разочарованието си, че са изправени пред фалит.

Загубените стоки означават, че десетки хиляди малки предприятия не могат да продължат дейността си, да обслужват кредитите си или да плащат данъци. Много от тях настояват за държавна подкрепа.

Галеоти каза, че ударите са част от усилията на Киев да накара Русия да усети войната на собствена територия.

„Не става дума само за това да виждате огромни облаци черен дим над градовете си, защото е била поразена някоя петролна рафинерия в покрайнините“, каза той. „Може да сте собственик на малък бизнес, чиято стока току-що е изгоряла в някой от складовете на „Уайлдберис“. Или просто да сте обикновен потребител, който изведнъж вече няма да получи стоките, които е смятал да купи.“

Някои анализатори предупреждават, че атаките може да засилят антиукраинските и антизападните настроения.

Атаките срещу „Уайлдберис“ играят в полза на руските ястреби, които настояват за ескалация на войната, каза за АП прокремълският политически анализатор Сергей Марков. „Това засилва убеждението, че е необходимо да се нанасят удари по Европа“, каза той. „И колкото по-скоро, толкова по-добре.“

Бившият президент Дмитрий Медведев се опита да разпали гнева срещу Украйна, като я обвини, че се стреми да разруши нещо, което е станало неразделна част от ежедневието на милиони хора. „Нашият враг воюва не срещу руското ръководство или армията, а срещу обикновените граждани“, каза той.

Въпреки това анализатори казват, че при сегашния си мащаб атаките едва ли ще парализират руската икономика, отбеляза базираното в Амстердам англоезично издание „Москоу Таймс“, обявено от Русия за чуждестранен агент и нежелана организация.

Икономистът Дмитрий Некрасов заяви за „Москоу Таймс“, че атаките могат да създадат сериозни проблеми на търговците и да имат неблагоприятен имиджов ефект за Кремъл, но едва ли представляват значителна заплаха за икономиката или дори за сектора на търговията на дребно, тъй като конкуренцията на пазара остава силна.