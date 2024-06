„Скърбях“: Шаная Туейн проговори за битката си с лаймската болест

Ш аная Туейн сподели, че си е мислела, че никога повече няма да може за пее, след като лаймската болест увредила гласните ѝ струни.

58-годишната кънтри музикална звезда се заразява с болестта през 2003 г., когато е ухапана от кърлеж, след конна езда, но лекарите не можели да разберат какво ѝ пречи да пее.

„Внимавайте с тези кърлежи, те са навсякъде“, каза тя в интервю за британското BBC. Тя обясни, че може да отнеме известно време, докато ефектите от ухапването от кърлеж се появят в кръвната картина и че през това време вирусът е увредил гласните ѝ струни.

Shania Twain opens up about battle with Lyme disease: 'I thought I'd lost my voice forever'https://t.co/oCzEItlbr9 — MrsGrace🗿🤦🏻‍♀️ (@redheadlass1402) May 24, 2024

Лаймската болест е бактериална инфекция, която може да се разпространи при хората от заразени кърлежи. Близо 500 000 души се диагностицират и лекуват с него всяка година в САЩ, според Центровете за контрол и превенция на заболяванията (CDC). Дори и да получат лечение, 10-20 процента имат дълготрайни, инвалидизиращи симптоми.

Туейн призна, че е „ужасяващо“ и че нейният свят, какъвто го познава, е спрял.

„Това спря турнето. Спря всичко“, каза тя на водещия на Reel Stories Дермот О'Лиъри. „Наистина си мислех „това е“, никога повече няма да мога да пея.“

Изпълнителката на "Still the One" прекарва следващите 10 години, чувствайки се "отпаднала", докато се бори да си върне гласа и описа това време като "скърбящо".

„Но не можах да го променя“, добави тя и след това се е насочила към друго от уменията си, което било писането на песни.

„Предполагам, че си казах „Какво ще правя с живота ми?“

В крайна сметка тя намира лекар, който разбира какво се случва с нейното здраве. Той оперира гласните ѝ струни и това „проработило“, според певицата.

We are grateful that there are people out there spreading awareness of their Lyme disease symptoms. Shania Twain was bitten by a tick in 2003 and has talked about how the disease affected her voice.#LymeAwareness #LymeDiseaseAwareness #LymeNow #lymesymptoms #lymewarrior pic.twitter.com/0gJamLE1e4 — LymeNow (@LymeNowSupport) May 24, 2024

Триумфално завръщане

Туейн се завърна триумфално на сцената след почти 10 години с рекордното си пребиваване в Лас Вегас.

Наскоро тя имаше възраждане в кариерата си, включително участие с Хари Стайлс в Coachella през 2022 г., и ѝ предстои да бъде хедлайнер на фестивала Glastonbury на Pyramid Stage това лято. Това е част от глобалното ѝ турне в подкрепа на новия ѝ албум, Queen of Me.

Туейн е продала повече от 100 милиона записи и е най-продаваната изпълнителка в кънтри музиката на всички времена. Тя се появява на сцената в средата на 90-те и е известна с хитове като: "That Don't Impress Me Much" и "Man! I Feel Like a Woman!".

