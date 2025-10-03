Шаман твърди, че е законният президент, и съди Тръмп за 40 трилиона долара

Ш аманът на QAnon съди Доналд Тръмп за 40 трилиона долара в иск, насочен и срещу Илон Мъск, T-Mobile и Warner Bros.

Джейкъб Чансли, прочул се с носенето на костюм на "воин с рога", докато нахлу в сградата на Конгреса на САЩ на 6 януари 2021 г., твърди, че е законният главнокомандващ.

В жалбата си той твърди, че елитна група е започнала заговор за нарушаване на Конституцията. Цялата жалба, която прилича повече на манифест, отколкото на официален правен документ, е представена в един-единствен параграф.

В съдебните документи той е посочил като ответници:

Доналд Тръмп, Федералния резерв, Агенцията за национална сигурност, Международния валутен фонд, Световната банка, Държавата Израел, X-Corp на Илон Мъск, T-Mobile и филмовото студио Warner Bros.

В обемната жалба Чансли заявява, че е "истинският" американски президент и че в Съединените щати трябва да действат само два закона:

Законът за правата и оригиналната Конституция на САЩ.

Освен това Шаманът предлага да се сече златна монета с тегло една унция, оценена на 40 трилиона долара, с която да бъдат изплатени дълговете на страната.

В един от най-странните пасажи на иска се твърди, че сюжетите на филмите "Черният рицар" на Кристофър Нолан и Аватар на Джеймс Камерън са плагиатствани от негови текстове.

Чансли също така обвинява Агенцията за национална сигурност, че го е подлъгала, като се е представила за Мишел Родригес, за да го убеди да използва "шаманските" си способности за справяне със "свръхестествени въпроси".

Той твърди още, че Доналд Тръмп лично му е изпратил имейл само два дни след щурма на Капитолия през 2021 г.

Манипулации с ИИ: Защо Доналд Тръмп ги споделя

Наскоро Тръмп обвини ФБР, че е провокирало безредиците, като заяви, че в тълпата на 6 януари е имало 274 федерални агенти.

Министерството на правосъдието обаче потвърди, че изпратените на място агенти са били натоварени със задачата да разследват сигналите за бомби и да предотвратят опитите на привърженици на Тръмп да възпрепятстват мирното предаване на властта на тогава избрания за президент Джо Байдън.

През 2020 г. Байдън спечели 306 електорални гласа заедно със своята кандидатка за вицепрезидент Камала Харис, докато Тръмп получи само 232 електорални гласа и с 7 059 526 по-малко гласове от съперника си.

След изборите Тръмп заяви, че "никога няма да признае" поражението си.

"Събудете се, републиканци. БОРЕТЕ СЕ", написа той в "Туитър" в сутринта на щурма.

По време на речта си същия ден негови привърженици скандираха "нахлуйте в Капитолия", "борете се за Тръмп" и "завземете Капитолия".

Шаманът - Джейкъб Чансли, беше осъден за възпрепятстване на официално производство заради ролята си в бунтовете.

По-късно той беше помилван от Доналд Тръмп заедно с още 1500 души през януари 2025 г., пише The Independent .

Чансли получава прякора си от движението QAnon, крайнодясна конспиративна теория, според която Доналд Тръмп води битка срещу тайна мрежа за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, управлявана от глобален елитен кабал.

Впоследствие Чансли се отказа от подкрепата си за Тръмп, тъй като президентът отказа да разсекрети досиетата, свързани с Джефри Епстийн.