Свят

Шаман твърди, че е законният президент, и съди Тръмп за 40 трилиона долара

В жалбата си той твърди, че елитна група е започнала заговор за нарушаване на Конституцията

3 октомври 2025, 06:23
Шаман твърди, че е законният президент, и съди Тръмп за 40 трилиона долара
Източник: gettyimages

Ш аманът на QAnon съди Доналд Тръмп за 40 трилиона долара в иск, насочен и срещу Илон Мъск, T-Mobile и Warner Bros.

Джейкъб Чансли, прочул се с носенето на костюм на "воин с рога", докато нахлу в сградата на Конгреса на САЩ на 6 януари 2021 г., твърди, че е законният главнокомандващ.

В жалбата си той твърди, че елитна група е започнала заговор за нарушаване на Конституцията. Цялата жалба, която прилича повече на манифест, отколкото на официален правен документ, е представена в един-единствен параграф.

В съдебните документи той е посочил като ответници:

  1. Доналд Тръмп,
  2. Федералния резерв,
  3. Агенцията за национална сигурност,
  4. Международния валутен фонд,
  5. Световната банка,
  6. Държавата Израел,
  7. X-Corp на Илон Мъск,
  8. T-Mobile и
  9. филмовото студио Warner Bros.

В обемната жалба Чансли заявява, че е "истинският" американски президент и че в Съединените щати трябва да действат само два закона:

  1. Законът за правата и
  2. оригиналната Конституция на САЩ.

Освен това Шаманът предлага да се сече златна монета с тегло една унция, оценена на 40 трилиона долара, с която да бъдат изплатени дълговете на страната.

В един от най-странните пасажи на иска се твърди, че сюжетите на филмите "Черният рицар" на Кристофър Нолан и Аватар на Джеймс Камерън са плагиатствани от негови текстове.

Чансли също така обвинява Агенцията за национална сигурност, че го е подлъгала, като се е представила за Мишел Родригес, за да го убеди да използва "шаманските" си способности за справяне със "свръхестествени въпроси".

Той твърди още, че Доналд Тръмп лично му е изпратил имейл само два дни след щурма на Капитолия през 2021 г.

Манипулации с ИИ: Защо Доналд Тръмп ги споделя

Наскоро Тръмп обвини ФБР, че е провокирало безредиците, като заяви, че в тълпата на 6 януари е имало 274 федерални агенти.

Министерството на правосъдието обаче потвърди, че изпратените на място агенти са били натоварени със задачата да разследват сигналите за бомби и да предотвратят опитите на привърженици на Тръмп да възпрепятстват мирното предаване на властта на тогава избрания за президент Джо Байдън.

През 2020 г. Байдън спечели 306 електорални гласа заедно със своята кандидатка за вицепрезидент Камала Харис, докато Тръмп получи само 232 електорални гласа и с 7 059 526 по-малко гласове от съперника си.

След изборите Тръмп заяви, че "никога няма да признае" поражението си.

"Събудете се, републиканци. БОРЕТЕ СЕ", написа той в "Туитър" в сутринта на щурма.

По време на речта си същия ден негови привърженици скандираха "нахлуйте в Капитолия", "борете се за Тръмп" и "завземете Капитолия".

Шаманът - Джейкъб Чансли, беше осъден за възпрепятстване на официално производство заради ролята си в бунтовете.

По-късно той беше помилван от Доналд Тръмп заедно с още 1500 души през януари 2025 г., пише The Independent.

Чансли получава прякора си от движението QAnon, крайнодясна конспиративна теория, според която Доналд Тръмп води битка срещу тайна мрежа за трафик на хора с цел сексуална експлоатация, управлявана от глобален елитен кабал.

Впоследствие Чансли се отказа от подкрепата си за Тръмп, тъй като президентът отказа да разсекрети досиетата, свързани с Джефри Епстийн.

Източник: The Independent    
Джейкъб Чансли QAnon Шаманът Доналд Тръмп Съдебен иск Щурм на Капитолия QAnon Конспиративни теории 40 трилиона долара Илон Мъск Warner Bros.
Последвайте ни

По темата

Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

Порои и силен вятър удрят България: До 5 градуса максимум в София

Неповторимо пътуване: Бляскавото метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара

Неповторимо пътуване: Бляскавото метро на Саудитска Арабия за 22 милиарда долара

Шаман твърди, че е законният президент, и съди Тръмп за 40 трилиона долара

Шаман твърди, че е законният президент, и съди Тръмп за 40 трилиона долара

Ученичка едва не се задуши заради капачка от химикал, медици спасиха живота ѝ с операция

Ученичка едва не се задуши заради капачка от химикал, медици спасиха живота ѝ с операция

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
9 любопитни факта за Немските късокосмести пойнтери, които може би не знаете

9 любопитни факта за Немските късокосмести пойнтери, които може би не знаете

dogsandcats.bg
<p>ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори</p>
Ексклузивно

ВКС прие, че Сарафов вече не е и.ф. главен прокурор, Прокуратурата отговори

Преди 14 часа
Путин заплаши Европа
Ексклузивно

Путин заплаши Европа

Преди 10 часа
Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените
Ексклузивно

Криза в Русия: Недостиг на бензин и ръст на цените

Преди 13 часа
Русия обвини Франция в „пиратство“
Ексклузивно

Русия обвини Франция в „пиратство“

Преди 8 часа

Виц на деня

– Мамо, какво е компромис? – Когато тате реши, че е прав, а аз му разреша да мисли така.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

Около 55 000 ученици се явяват на Национално входно по математика

България Преди 17 минути

То ще продължи 40 минути и ще съдържа 11 задачи с избираем отговор, и две с кратък свободен отговор с практическа насоченост

<p>Мощно земетресение удари Индонезия -&nbsp;има ли опасност от цунами</p>

Мощно земетресение удари Индонезия

Свят Преди 22 минути

Няма данни за пострадали

Портрет на цар Фердинанд

3 октомври: Абдикацията, която променя историята на България завинаги

Любопитно Преди 45 минути

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Амеба, която "изяжда мозъка": В Индия избухна рядка форма на енцефалит

Амеба, която "изяжда мозъка": В Индия избухна рядка форма на енцефалит

Свят Преди 46 минути

От началото на тази година са регистрирани около 69 случая на първичен амебен менингоенцефалит

Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони

Има ли смисъл от скъпите калъфи за смартфони

Технологии Преди 1 час

Защитават ли телефона по-добре или са само суета

Любов Костова с орден на Британската империя за заслуги в науката и културата

Любов Костова с орден на Британската империя за заслуги в науката и културата

България Преди 7 часа

Отличието ѝ беше връчено от британския посланик Натаниел Копси на церемония в София

Правителството отхвърли опасенията за дефицит над 5%

Правителството отхвърли опасенията за дефицит над 5%

България Преди 7 часа

От Фискалния съвет предупредиха, че ако всички заложени разходи се изпълнят, дупката в бюджета ще надхвърли 6,5 млрд. лева

Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”

Неочаквано предателство сложи край на участието на Димитър в “Игри на волята”

Любопитно Преди 7 часа

Подарък от съдбата върна д-р Коеджикова и Александра обратно в голямата игра

Хиляди французи протестираха срещу икономиите в бюджета

Хиляди французи протестираха срещу икономиите в бюджета

Свят Преди 7 часа

Около 76 000 полицейски служители бяха мобилизирани от властите, за да поддържат реда

Издирват момиче на 20 години от Стара Загора

Издирват момиче на 20 години от Стара Загора

България Преди 10 часа

Последният контакт с нея е от събота вечерта

Председателят на ДАНС ще се избира от парламента, Радев коментира

Председателят на ДАНС ще се избира от парламента, Радев коментира

България Преди 11 часа

Депутатите гласуваха промяната в закона последователно на първо и на второ четене

Израелски танкове блокираха Газа

Израелски танкове блокираха Газа

Свят Преди 11 часа

ООН: Блокадата на Газа е незаконна

Легендарно предизвикателство се превръща в ключ към спасението в “Игри на волята”

Легендарно предизвикателство се превръща в ключ към спасението в “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Новодошлата на Блатото Александра с важна роля при елиминациите на изгнаниците

Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Любовна драма и напрегнати номинации в Къщата на Big Brother тази вечер

Любопитно Преди 12 часа

Съперничеството между Стоянов и Иван продължава

Тръмп замрази 26 милиарда долара за щатите на Демократическата партия

Тръмп замрази 26 милиарда долара за щатите на Демократическата партия

Свят Преди 13 часа

Това е 15-ото спиране на дейността на правителството на САЩ от 1981 г. насам

Криза с приемната грижа: стотици деца заплашени да се върнат в домове за сираци

Криза с приемната грижа: стотици деца заплашени да се върнат в домове за сираци

България Преди 13 часа

В София са нужни 400, но функционират едва 29 приемни семейства

Всичко от днес

От мрежата

Признаци, че котката ви е към края на живота си

dogsandcats.bg

Митичните скандинавски породи кучета, за които знаем твърде малко

dogsandcats.bg
1

Дъжд, сняг и вятър в петък

sinoptik.bg
1

Сушата изяжда 1% от икономиката ни през 2025

sinoptik.bg

Какво се случва, ако правите това по 20 минути, 3 пъти седмично?

Edna.bg

Джордж Клуни призна: Чувствам се като глупак до Амал!

Edna.bg

Вердон: Бетис нямаше много чисти положения

Gong.bg

Везенков и Олимпиакос допуснаха поражение от Реал Мадрид в Евролигата

Gong.bg

Над 200 л/м² за пет часа: Обсъждат дали да обявят бедствено положение в община Царево

Nova.bg

Сняг, силен вятър и интензивни валежи в петък

Nova.bg