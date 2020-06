Северна Корея взриви офиса за връзка с Южна Корея

С еверна Корея взриви офиса за връзка с Южна Корея, предава Би Би Си.

Северна Корея взриви своя съвместен офис за връзка с Юга близо до граничния град Кесон, твърдят южнокорейските власти.

С какво Северна Корея заплаши Южна Корея?

North Korea blows up joint liaison office with the South in border town of Kaesong, S Korean officials say https://t.co/KSAwJZ4Jj9