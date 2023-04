Северна Корея изстреля първия си шпионски сателит

Л идерът на Северна корея Ким Чен Ун заяви, че страната е завършила изграждането на първия си военен шпионски сателит и е дала зелена светлина за изстрелването му, съобщиха държавните медии.

Съобщението за завършването му идва около седмица, след като Пхенян изстреля нова междуконтинентална балистична ракета с твърдо гориво, с което отбеляза голям пробив в забранените си оръжейни програми.

Анализатори твърдят, че има значително технологично припокриване между разработването на междуконтинентални балистични ракети и възможностите за изстрелване в космоса.

Във вторник Ким даде инструкции "да се увери, че завършеният през април военен разузнавателен спътник № 1 ще бъде изстрелян на планираната дата", съобщи официалната Корейска централна новинарска агенция (КЦНА).

По време на посещението си в Националната администрация за аерокосмическо развитие на Северна Корея във вторник той призова служителите "решително да създадат капацитет за набиране на разузнавателна информация чрез последователно разполагане на няколко разузнавателни спътника на различни орбити".

Снимки на държавните медии показаха как Ким обикаля космическата агенция заедно с дъщеря си. Предметите, които той инспектира, както и графиките и други стенни дисплеи на някои от изображенията бяха представени с неясни контури, съобщи АФП.

North Korea’s leader Kim Jong Un has ordered officials to prepare to launch the country’s first military reconnaissance satellite, North Korean state media KCNA reported. https://t.co/PSjuHz9PPg

Разработването на военен разузнавателен спътник беше един от ключовите проекти в областта на отбраната, очертани от Ким през 2021 г.

Във вторник той заяви, че придобиването на тази разузнавателна технология е "първостепенна задача, която трябва да бъде изпълнена" заради заплахите и агресията от страна на Съединените щати и Южна Корея.

През декември 2022 г. Северна Корея заяви, че е извършила "важен тест на последния етап" за разработването на шпионски сателит, който, според нея, ще бъде завършен до април тази година.

По това време експертите в Южна Корея бързо изразиха съмнения относно резултатите, като заявиха, че качеството на черно-белите изображения, публикувани от Северна Корея - уж направени от сателит - е лошо.

Пхенян не е посочил дата на изстрелване, въпреки че във вторник Ким заяви, че сателитът ще бъде пуснат "на планираната дата".

Значителна заплаха

"Изглежда, че засега Северът ще изстреля своя "символичен" сателит и постепенно ще го модернизира", казва пред АФП Ан Чан-Ил, дезертьор, който ръководи Световния институт за изследване на Северна Корея.

📢 South Korea and the United States began joint maritime exercises with a US aircraft carrier on Friday, South Korea's military said, a day after it scrambled fighter jets in reaction to an apparent North Korean bombing drill.https://t.co/XMjaTmRdwy