Северна Корея изстреля няколко управляеми ракети към открито море

С еверна Корея изстреля днес няколко управляеми ракети към открито море, съобщи генералният щаб на южнокорейската армия, предаде ДПА.

Според съобщението на южнокорейските военни ракетите са били засечени тази сутрин, като са паднали в морето между Корейския полуостров и Китай.

Продължават да се анализират допълнителни подробности в сътрудничество със САЩ, се казва още в съобщението.

The launch follows test of ‘hypersonic’ missile on Jan. 14 and DPRK’s apparent removal of unification monument https://t.co/9pk8HvOKAM